Descubrí Buenos Aires: el pueblo para disfrutar de los alfajores y de su tranquilidad

Caminatas por calles tranquilas y plazas históricas

Visitas a la parroquia local y antiguas casonas

Recorridos por los campos de la llanura pampeana

Degustación de platos típicos elaborados con recetas familiares

Los atardeceres amplios y el clima templado terminan de completar una experiencia ideal para el descanso.

Dónde queda Rawson

Rawson es una localidad ubicada en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Aunque no suele figurar entre los destinos más conocidos, se caracteriza por su ambiente sereno, sus casas bajas y una arquitectura que conserva el estilo clásico de los pueblos rurales bonaerenses.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la provincia, lo que lo convierte en una escapada accesible y atractiva.

Cómo llegar a Rawson

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se encuentra a aproximadamente 160 kilómetros. El acceso principal es por la Ruta Nacional 7, combinada con la Ruta Provincial 51, lo que facilita el viaje tanto en auto como en transporte particular.

Gracias a su cercanía y a la facilidad de acceso, este pueblo se posiciona como una excelente alternativa para una escapada de fin de semana, combinando tranquilidad, tradición y sabores artesanales.