Descubrí Buenos Aires: el pueblo para disfrutar de los alfajores y de su tranquilidad
Con un ritmo pausado, calles tranquilas y una fuerte identidad cultural, este lugar se convirtió en una opción ideal para descansar durante el fin de semana.
Su principal atractivo gira en torno a una celebración que combina gastronomía, historia y vida comunitaria. Alfajores artesanales, ferias, desfiles y propuestas familiares hacen que cada vez más visitantes se acerquen para descubrir un rincón bonaerense que conserva intacto el espíritu de pueblo.
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este destino sorprende por su simpleza, su hospitalidad y la posibilidad de disfrutar de sabores caseros en un entorno rural.
Qué se puede hacer en Rawson
Rawson se destaca por ofrecer actividades sencillas, ideales para quienes buscan desconectarse y disfrutar del aire libre. El evento más importante del pueblo es la Fiesta del Alfajor Artesanal, una celebración que reúne a productores locales, reposteros y visitantes de distintas zonas.
Durante esta fiesta, los turistas pueden recorrer ferias, degustar alfajores de múltiples sabores, participar en concursos y disfrutar de espectáculos y desfiles que le dan vida al pueblo. Además, la propuesta se completa con puestos gastronómicos regionales y espacios dedicados a emprendedores.
Fuera del evento, el pueblo invita a:
Caminatas por calles tranquilas y plazas históricas
Visitas a la parroquia local y antiguas casonas
Recorridos por los campos de la llanura pampeana
Degustación de platos típicos elaborados con recetas familiares
Los atardeceres amplios y el clima templado terminan de completar una experiencia ideal para el descanso.
Dónde queda Rawson
Rawson es una localidad ubicada en el partido de Chacabuco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Aunque no suele figurar entre los destinos más conocidos, se caracteriza por su ambiente sereno, sus casas bajas y una arquitectura que conserva el estilo clásico de los pueblos rurales bonaerenses.
Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la provincia, lo que lo convierte en una escapada accesible y atractiva.
Cómo llegar a Rawson
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se encuentra a aproximadamente 160 kilómetros. El acceso principal es por la Ruta Nacional 7, combinada con la Ruta Provincial 51, lo que facilita el viaje tanto en auto como en transporte particular.
Gracias a su cercanía y a la facilidad de acceso, este pueblo se posiciona como una excelente alternativa para una escapada de fin de semana, combinando tranquilidad, tradición y sabores artesanales.
