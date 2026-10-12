Valentín Yankelevich reveló qué hacía su madrastra mientras su padre lo maltrataba
El hijo de Romina Yan contó cómo fue su infancia después de la muerte de la actriz y señaló el papel que habría tenido Miren Algañarás durante los episodios de violencia que denunció.
Valentín Yankelevich volvió a exponer uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal y puso el foco en el comportamiento de su madrastra, Miren Algañarás, durante los años en los que, según su testimonio, sufrió maltrato por parte de su padre, Darío Giordano.
En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el hijo de Romina Yan contó cómo era la vida puertas adentro después de la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. Según relató, tanto él como sus hermanos, Franco y Azul, atravesaron una etapa marcada por episodios de violencia física, verbal y psicológica.
Al recordar aquellos años, cuestionó especialmente la actitud de Algañarás, pareja de Giordano, a quien señaló por no intervenir ante las situaciones que, según su versión, se vivían en el hogar. Su relato volvió a poner bajo la lupa una dinámica familiar que, de acuerdo con sus palabras, contrastaba fuertemente con la imagen que se mostraba hacia el exterior.
¿Qué hacía mientras Valentín Yankelevich denunciaba maltratos?
Uno de los puntos centrales del testimonio de Valentín estuvo relacionado con el lugar que ocupaba su madrastra en la casa. El joven explicó que Algañarás estaba presente durante aquella etapa, pero sostuvo que no encontró en ella la protección que necesitaba después de perder a su madre.
Según su relato, la mujer mantenía silencio frente a los episodios de maltrato que él asegura haber sufrido junto a sus hermanos. La falta de intervención fue uno de los aspectos que más remarcó al reconstruir el ambiente familiar de aquellos años.
Valentín recordó que la situación comenzó a agravarse después de la muerte de Romina Yan, cuando todavía era un niño. “Ahí fue cuando todo se desmadró, por no decir otra cosa. Creo que ahí empezaron los primeros hechos de violencia física, nos habremos ido al año que falleció mi mamá. El maltrato fue constante”, expresó.
Al recordar la convivencia familiar, describió una sensación persistente de desprotección. Su testimonio no se limitó a los episodios que atribuyó a su padre, sino que también puso el acento en la falta de un entorno en el que pudiera sentirse cuidado. “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar. Era un agujero negro”, expresó.
¿Quién es Miren Algañarás, la pareja de Darío Giordano?
Miren Algañarás mantuvo un perfil bajo y se mantuvo alejada de la exposición mediática. De acuerdo con la información publicada, desarrolló actividades vinculadas con la gastronomía y trabajó en un restaurante del barrio porteño de Palermo. Su nombre volvió a aparecer públicamente a partir de las declaraciones de Valentín.
A las pocas horas, el perfil público de la mujer en Instagram recibió cientos de mensajes de repudio, criticando su falta de accionar frente a lo ocurrido. Fue entonces cuando la cocinera decidió poner en privado sus redes sociales y restringir esta cuenta a los periodistas.
El joven sostuvo que su recuerdo de aquella etapa está atravesado por el dolor y por la ausencia de la contención que necesitaba cuando era niño. Las declaraciones forman parte de su testimonio personal sobre hechos que asegura haber vivido.
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