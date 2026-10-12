Valentín Yankelevich reveló qué hacía su madrastra mientras su padre lo maltrataba

Valentín recordó que la situación comenzó a agravarse después de la muerte de Romina Yan, cuando todavía era un niño. “Ahí fue cuando todo se desmadró, por no decir otra cosa. Creo que ahí empezaron los primeros hechos de violencia física, nos habremos ido al año que falleció mi mamá. El maltrato fue constante”, expresó.

Al recordar la convivencia familiar, describió una sensación persistente de desprotección. Su testimonio no se limitó a los episodios que atribuyó a su padre, sino que también puso el acento en la falta de un entorno en el que pudiera sentirse cuidado. “No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar. Era un agujero negro”, expresó.

¿Quién es Miren Algañarás, la pareja de Darío Giordano?

Miren Algañarás mantuvo un perfil bajo y se mantuvo alejada de la exposición mediática. De acuerdo con la información publicada, desarrolló actividades vinculadas con la gastronomía y trabajó en un restaurante del barrio porteño de Palermo. Su nombre volvió a aparecer públicamente a partir de las declaraciones de Valentín.

A las pocas horas, el perfil público de la mujer en Instagram recibió cientos de mensajes de repudio, criticando su falta de accionar frente a lo ocurrido. Fue entonces cuando la cocinera decidió poner en privado sus redes sociales y restringir esta cuenta a los periodistas.

El joven sostuvo que su recuerdo de aquella etapa está atravesado por el dolor y por la ausencia de la contención que necesitaba cuando era niño. Las declaraciones forman parte de su testimonio personal sobre hechos que asegura haber vivido.