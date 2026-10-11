Qué pasó con Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: la denuncia contra su padre Darío Giordano
El joven de 23 años reveló en una entrevista los graves episodios de violencia física y psicológica a los que fueron sometidos él y su hermano mayor.
A 16 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Valentín Yankelevich decidió contar por primera vez el calvario que vivió durante su infancia, con graves denuncias contra su padre, Darío Giordano; y el rol clave del abuelo Gustavo Yankelevich.
En una reveladora entrevista con Infobae, el joven de 23 años reveló los graves episodios de violencia física y psicológica a los que fueron sometidos él y su hermano mayor, Franco, por parte de su padre, Darío Giordano.
"Cuando tenía 9 o 10 años empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible, un infierno vivir en esa casa. Las ocho horas que pasaba en el colegio eran las mejores del día porque no volvía a mi casa, sabía que al regresar se desataba el infierno", relató el joven piloto sobre el maltrato constante que padecieron tras la pérdida de su madre en septiembre de 2010.
Valentín Yankelevich: el refugio en Gustavo Yankelevich y el motivo de su silencio
El calvario dentro del hogar familiar derivó en una intervención judicial promovida por su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien tras iniciar las denuncias correspondientes logró la custodia de Valentín y de su hermano Franco. Desde ese momento, el joven decidió quitarse el apellido paterno y cortar todo vínculo con Giordano, a quien hoy ya no llama "papá".
Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a mantener el silencio durante más de una década, Valentín explicó que la prioridad fue proteger la integridad física y emocional de su hermana menor, Azul, quien continuó viviendo bajo el mismo techo con su padre.
Respecto a la protección judicial y familiar Valentín reveló que su abuelo le solicitó cautela para no interferir en los procesos legales ni provocar reacciones violentas de Giordano hacia la niña.
En tanto, aunque al principio fue complejo separarse de su hermana, con los años la joven comprendió el motivo de la partida de sus hermanos. Hoy mantienen una excelente relación a la distancia, ya que Azul se radicó en Estados Unidos para estudiar.
Tras la partida de Azul al exterior, Valentín sintió la contención y el alivio necesarios para sacarse "una mochila que venía cargando hace mucho tiempo" y compartir su testimonio.
El rol clave de sus abuelos en la reconstrucción familiar
En los pasajes más emotivos de su declaración, el piloto resaltó la figura de su abuelo como la persona que le salvó la vida. "La persona que más me aconseja es mi abuelo Gustavo. Me crié con él y es mi gran maestro", remarcó en diálogo con La Nación, destacando además el acompañamiento incondicional de su abuela, Cris Morena, durante el proceso de contención y crianza.
El presente de los tres hermanos de Valentín Yankelevich
A pesar de los difíciles momentos sufridos tras la muerte de su madre, los tres hijos de Romina Yan lograron rearmar sus caminos con el paso del tiempo:
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Franco Yankelevich: Se consolidó como artista, incursionando en la actuación y en la música con una activa presencia en redes sociales.
Valentín Yankelevich: Eligió el automovilismo profesional, destacándose como piloto deportivo de Turismo Carretera.
Azul: Mantiene un perfil bajo y cursa sus estudios universitarios vinculados al ámbito de los negocios en la Chapman University de California, Estados Unidos.
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