Qué pasó con Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: la denuncia contra su padre Darío Giordano

Respecto a la protección judicial y familiar Valentín reveló que su abuelo le solicitó cautela para no interferir en los procesos legales ni provocar reacciones violentas de Giordano hacia la niña.

En tanto, aunque al principio fue complejo separarse de su hermana, con los años la joven comprendió el motivo de la partida de sus hermanos. Hoy mantienen una excelente relación a la distancia, ya que Azul se radicó en Estados Unidos para estudiar.

Tras la partida de Azul al exterior, Valentín sintió la contención y el alivio necesarios para sacarse "una mochila que venía cargando hace mucho tiempo" y compartir su testimonio.

El rol clave de sus abuelos en la reconstrucción familiar

En los pasajes más emotivos de su declaración, el piloto resaltó la figura de su abuelo como la persona que le salvó la vida. "La persona que más me aconseja es mi abuelo Gustavo. Me crié con él y es mi gran maestro", remarcó en diálogo con La Nación, destacando además el acompañamiento incondicional de su abuela, Cris Morena, durante el proceso de contención y crianza.

El rol clave de Gustavo Yankelevich en la reconstrucción familiar

El presente de los tres hermanos de Valentín Yankelevich

A pesar de los difíciles momentos sufridos tras la muerte de su madre, los tres hijos de Romina Yan lograron rearmar sus caminos con el paso del tiempo: