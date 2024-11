Valentina Cervantes detalló cómo fue el reencuentro entre Enzo Fernández y sus hijos

“Pasaron poquitos días, así que por suerte pudieron estar con su papá y yo también estuve con ellos, así que bien”, comenzó diciendo la influencer a una notera de la revista Paparazzi.

El futbolista del Chelsea compartió en sus redes sociales las postales con sus dos hijos y eso generó la pregunta de una posible reconciliación, aunque la modelo fue contundente: “Por ahora seguimos así”.

valen cervantes

Cervantes contó, además, cómo es su presente en Argentina luego de vivir en Inglaterra. “Todavía no me mudé, pero en unos días ya voy a estar instalada”. Tras la separación, la joven y sus hijos se instalaron en la casa de la abuela de Valentina, en San Martín y en poco tiempo se mudaría a una casa en Nordelta.

En el último tiempo, la joven influencer se incorporó a Multitalent Agency, reconocida como una de las principales agencias de representación de modelos y talentos en Argentina. Valu, cómo se llama en las redes, tiene una comunidad de 1,8 millones de seguidores en sus redes sociales. Allí comparte regularmente aspectos de su vida cotidiana y actividades junto a sus hijos.

El supuesto romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole

Yanina Latorre sorprendió este jueves a la noche con un enigmático de un romance que luego reveló que se trataba de Enzo Fernández y Nicki Nicole.

“Tremendo, me encanta. Esto es opinión, casi información, porque no lo tengo re chequeado, que se habrían conocido a fines de octubre, en la anterior fecha FIFA”, contó la mujer de Diego Latorre.

niki nicol enzo fernandez Nicki Nicole y Enzo Fernández

Las fechas de Eliminatorias 2026 ocurrieron el jueves 10 y el martes 15 de octubre, en las que Argentina jugó contra Venezuela y Bolivia respectivamente.

“Algo pasó, le gustó, le movió el no sé qué. Enzo volvió a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo a Valentina que la había conocido a Nicki, en realidad le dijo que quería estar solo, que quería probar. Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo: ‘No estoy bien con Valentina’. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó”, afirmó Latorre.

Según reveló, ese primer encuentro habría ocurrido en el boliche Moby Dick y habrían además otros jugadores pasando un buen rato en conjunto.