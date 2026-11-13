Así fue el emotivo regreso del papa León XIV a Chiclayo, su "casa" en Perú

Fue durante una multitudinaria Vigilia de Oración que reunió a más de 50.000 jóvenes, en donde se vivió una situación similar a la ocurrida el pasado lunes en el Monumento a los Españoles del barrio porteño de Palermo.

Las imágenes de la transmisión oficial del Vaticano captaron el instante exacto en el que León XIV escucha las estrofas coreadas por miles de fieles y se lleva la mano al rostro para secarse las lágrimas, en un gesto de profunda sensibilidad que rápidamente recorrió el mundo.

Papa León XIV: el recuerdo de la vigilia en Palermo y la raíz argentina de "Alma Misionera"

La escena ocurrida en territorio peruano trazó un puente emocional directo con lo vivido días atrás en Buenos Aires, donde el Pontífice también encabezó un masivo encuentro juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Aquella vigilia en suelo argentino se había convertido en uno de los puntos más altos y emotivos de su estadía en el país, precisamente por la cercanía y el canto compartido con los jóvenes.

Además, la canción que conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV tiene sello argentino: "Alma Misionera" fue compuesta en 1981 por la autora y música argentina Mónica de la Canal, oriunda de Chascomús, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los cantos religiosos más emblemáticos de toda América Latina.