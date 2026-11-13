Así fue el emotivo regreso del papa León XIV a Chiclayo, su "casa" en Perú
El pontífice vuelve por primera vez como líder de la Iglesia católica a la diócesis que encabezó entre 2014 y 2023.
El papa León XIV regresó este viernes a Chiclayo, en Perú, ciudad a la que vuelve por primera vez como líder de la Iglesia católica a la diócesis que encabezó entre 2014 y 2023.
El viaje desde Lima aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, dando inicio a dos jornadas cargadas de actividades pastorales en la región de Lambayeque.
A las 10:30 (hora local) el Santo Padre encabeza una celebración eucarística en la explanada de las Pampas de Pimentel, para la que las autoridades estiman la asistencia de cerca de 900.000 fieles, muchos de los cuales acamparon desde la noche anterior.
Al mediodía, el pontífice realiza un recorrido privado por este templo ubicado en una zona humilde de Chiclayo, cuya remodelación impulsó durante su etapa como obispo, en tanto que por la tarde, se reúne con el clero y los consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y luego mantiene un encuentro con la comunidad académica en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).
El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas al cantar "Alma Misionera" ante más de 50.000 jóvenes en Perú
Tras su histórica y multitudinaria visita a la Argentina, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su gira apostólica en Perú, al no poder contener la emoción y romper en llanto mientras entonaba junto a la multitud "Alma Misionera", el célebre himno católico escrito por una compositora argentina.
Fue durante una multitudinaria Vigilia de Oración que reunió a más de 50.000 jóvenes, en donde se vivió una situación similar a la ocurrida el pasado lunes en el Monumento a los Españoles del barrio porteño de Palermo.
Las imágenes de la transmisión oficial del Vaticano captaron el instante exacto en el que León XIV escucha las estrofas coreadas por miles de fieles y se lleva la mano al rostro para secarse las lágrimas, en un gesto de profunda sensibilidad que rápidamente recorrió el mundo.
Papa León XIV: el recuerdo de la vigilia en Palermo y la raíz argentina de "Alma Misionera"
La escena ocurrida en territorio peruano trazó un puente emocional directo con lo vivido días atrás en Buenos Aires, donde el Pontífice también encabezó un masivo encuentro juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Aquella vigilia en suelo argentino se había convertido en uno de los puntos más altos y emotivos de su estadía en el país, precisamente por la cercanía y el canto compartido con los jóvenes.
Además, la canción que conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV tiene sello argentino: "Alma Misionera" fue compuesta en 1981 por la autora y música argentina Mónica de la Canal, oriunda de Chascomús, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los cantos religiosos más emblemáticos de toda América Latina.
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