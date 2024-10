Vallejo 777 busca revolucionar a la Argentina con su nuevo hit "WEEKEND"

En este marco, el artista le trae a toda su fanaticada “WEEKEND”, una canción que viene a revolucionar el género, ya que es una mezcla de música regional y electrónica, transmitiendo el mensaje en su letra que habla de una persona que decide irse de fiesta sin ninguna preocupación buscando disfrutar la vida al máximo.

Además de su lanzamiento, Vallejo 777 ha logrado una exitosa gira en México donde la música del colombiano se escucha en todas las emisoras del país Azteca, logrando visitar los diferentes medios de comunicación de las ciudades principales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Veracruz logrando ganarse el cariño del pueblo mexicano.

Hoy quiero detenerme un momento para agradecer por este mes y por todo lo que este año me ha enseñado en mi camino musical. Ha sido un recorrido lleno de aprendizajes, de altos y bajos, pero sobre todo, de crecimiento para VALLEJO 777 Gracias a todos ustedes que me acompañan en cada paso, que escuchan mi música y que creen en este sueño que sigue tomando fuerza los amo TEAM 777