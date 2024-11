Vanina Escudero rompió el silencio y habló de su pelea con Denise Dumas

A partir de ese momento, todo quedó tenso y la relación se terminó por romper. En las últimas horas, Denise habló de esta situación y se mostró muy dolida por cómo terminó el vínculo con su amiga.

En Intrusos, Álvaro Navia, marido de Escudero, contó detalles de la situación. "Nosotros estábamos en pandemia y vivíamos en Uruguay. Denise no podía ir nunca. El día que nació Joaquina le dijimos: 'queremos que seas la madrina'. Después nos cambiamos de país y, con todo lo que la queremos, le dijimos: 'nos pasa esto, Joaquina tiene 6 años, la tenemos que bautizar, vos estás en Argentina y nosotros acá'", expuso.

En su programa en la TV Pública, Nuevas Tardes, Denise Dumas se refirió al conflicto con Álvaro y Vanina. "Me incomoda hablar del tema porque me importa de verdad. Y jamás hubiera hablado", comenzó diciendo.

"A mí me llaman y me dicen: 'mañana la vamos a bautizar, con otros padrinos'. De golpe, me empezó a caer la ficha. Al principio lo entendí y después me di cuenta que me dolió. No me imagino por qué le sacarías una madrina a un hijo", siguió diciendo, movilizada por el tema.

"Yo soy mamá y, por eso, me dolió. A mí me importó un montón y no se dieron cuenta. Se arrepintieron, está todo bien", agregó.

Por otro lado, la conductora reveló que intentaron recomponer el vínculo, pero no llegaron a un acuerdo. "Tratamos de hablar, yo le puse onda la principio, Vani también, pero en un momento dije: 'esto no me está haciendo bien'. Y ahí terminó todo", cerró.

El descargo de Vanina Escudero

En medio de esta situación y de tantas versiones, Vanina Escudero rompió el silencio y usó sus redes sociales para dejar un fuerte descargó sobre el tema en cuestión.

"Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mí hija, algo que no hago nunca", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina, pero el mundo cambió para todos con la pandemia y, además, nos fuimos a vivir a otro país".

"Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo disfrutábamos de nosotros. Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse ", continuó diciendo Escudero.

Lejos de terminar ahí, el descargo siguió: "Ella quería bautizarse, ya con cinco años aprox. Y ya era momento. En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hacía años que no la veíamos a Denise, por lo menos dos años, y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella".

"Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella. Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda). La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente, no era algo fácil, pero pensé que a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mí foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba ", cerró contundente Vanina Escudero sobre el problema con Denise Dumas.