Vecinos de Lourdes Fernández aseguran que la ex Bandana mantenía fuertes peleas con su pareja
La cantante había denunciado ser víctima de violencia de género de 2022. La policía allanó el domicilio del hombre.
La madre de la cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, denunció que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre y que desconoce su paradero. Desde jueves por la mañana el domicilio de Leandro García Gómez, pareja de la artista, se encontraba con consigna policial.
Al menos tres efectivos de la Policía de la Ciudad y dos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal ingresaron hoy al edificio ubicado en la esquina de Guatemala y Ravignani, en el barrio porteño de Palermo, donde la cantante habría sido vista por última vez.
Según informaron en C5N, Lourdes y García Gómez solían convivir en un departamento del tercer piso del edificio. Tras la noticia de su desaparición, vecinos aseguraron que la cantante se retiró del lugar hace aproximadamente veinte días y que, a partir de entonces, no había regresado como solía ocurrir en otras oportunidades.
Agregaron que inclusive un propietario tuvo que abrirle la puerta para que la cantante pudiera salir del edificio. Llevaba consigo una valija, un par de bolsos y otras pertenencias.
Testimonios remarcaron además que Lourdes y su pareja mantenían discusiones a menudo y que “las peleas eran muy comunes”.
El miércoles por la noche, la cantante realizó dos posteos en su cuenta de Instagram: una foto junto a su gato y otra con un mensaje: “Grax Lean GG - en referencia a su pareja -. Dr con mucho am... Repara el vínculo, es importante. Solo tenemos una sola vida y un solo amor”.
Lourdes de Bandana había denunciado que era víctima de violencia de género
En noviembre de 2022, Lourdes de Bandana denunció públicamente que era víctima de violencia de género. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram donde se veía su rostro completamente golpeado. “El amor no duele”, había escrito entonces.
“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes en el video que compartió en sus historias de Instagram.
Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.
Incluso la madre de Lourdes había comentado que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista con el programa A la tarde.
