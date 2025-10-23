Vecinos de Lourdes Fernández aseguran que la ex Bandana mantenía fuertes peleas con su pareja

El miércoles por la noche, la cantante realizó dos posteos en su cuenta de Instagram: una foto junto a su gato y otra con un mensaje: “Grax Lean GG - en referencia a su pareja -. Dr con mucho am... Repara el vínculo, es importante. Solo tenemos una sola vida y un solo amor”.

Lourdes de Bandana había denunciado que era víctima de violencia de género

En noviembre de 2022, Lourdes de Bandana denunció públicamente que era víctima de violencia de género. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram donde se veía su rostro completamente golpeado. “El amor no duele”, había escrito entonces.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Además de los golpes, la artista detalló otros abusos que sufrió en el pasado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Incluso la madre de Lourdes había comentado que se trataba de una relación muy violenta: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó Mabel durante la entrevista con el programa A la tarde.