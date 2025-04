Vergonzosa defensa de Viviana Canosa a la pareja de Cinthia Fernández: el abogado violento que maltrató a su ex

cinthia fernadez castillo ex mujer

Tras mostrarse "avergonzado" por el video donde se lo ve maltratando a su expareja, Castillo señaló: "Es difícil hablar después de ese video, yo no necesito probar, no hablar. Recorrí siete años de relación viendo cómo fue nuestro vínculo y a partir de ahí traté de acordarme de ese video. Yo ahí recriminaba una infidelidad, ella no es la persona que ustedes ven en la televisión", se defendió frente a Canosa.

"Es una mujer que miente. Me celaba todo el tiempo", detalló el abogado, al momento que reveló mensajes donde la mujer le decía que se le iban a "cerrar todas las puertas". Y agregó: "Soporté gritos e insultos. Ella me hace un daño reputacional, no hay denuncia. Es un daño sólo por odio, porque no hay ningún reclamo económico", detalló el el letrado, al momento que expresó querer revincularse con sus hijas, a las cuales considera que la madre está dañando impidiéndoles verlo.

Acá la entrevista completa:

Embed - Roberto Castillo le contó su verdad a Viviana Canosa: celos, excesos y videos extorsivos