Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 9 de noviembre
Como siempre, la heredera de Mirtha Legrand volverá a encontrarse por la pantalla de El Trece con las más importantes figuras del espectáculo y la política.
El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 13:45, Juana Viale dará lugar a una nueva emisión de su icónico ciclo "Almorzando con Juana" por la señal de El Trece. Con su sello personal, caracterizado por la curiosidad y la espontaneidad, la actriz abrirá su mesa a un elenco de invitados seleccionados que prometen un intercambio dinámico, profundo y sumamente ameno.
El programa continúa afianzándose como un referente ineludible de los mediodías dominicales, preservando el legado televisivo que fundó Mirtha Legrand, pero ahora liderado por su nieta con una impronta completamente fresca.
La producción ya ha revelado la lista de los cinco comensales. A diferencia de las ediciones centradas en la política o la coyuntura, esta emisión buscará deliberadamente un registro más íntimo y sensible.
Quiénes son los invitados de "Almorzando con Juana" para este domingo
Este domingo a las 13:45 horas, Almorzando con Juana se prepara para un almuerzo lleno de talento y diversidad en El Trece.
Juana Viale dará la bienvenida a figuras prominentes, incluyendo al rostro conocido de TN y El Trece, el periodista Federico Seeber, y al popular cantante y compositor argentino Manuel Wirzt. El panel de invitados se completa con la participación de la bailarina Celeste Muriega, quien compartirá detalles de su vida junto a Christian Sancho.
Además, se sumarán dos grandes exponentes de la actuación: Manuel Vicente, reconocido por su reciente trabajo en la exitosa serie El Encargado, y Alejandra Radano, cuya carrera incluye una aclamada interpretación en la legendaria obra Drácula.
La combinación asegura una conversación que navegará entre la actualidad informativa, el entretenimiento musical y los desafíos de la escena teatral y televisiva.
