Quiénes son los invitados de Almorzando con Juana Viale para este domingo 9 de noviembre

Además, se sumarán dos grandes exponentes de la actuación: Manuel Vicente, reconocido por su reciente trabajo en la exitosa serie El Encargado, y Alejandra Radano, cuya carrera incluye una aclamada interpretación en la legendaria obra Drácula.

La combinación asegura una conversación que navegará entre la actualidad informativa, el entretenimiento musical y los desafíos de la escena teatral y televisiva.