Verónica Lozano mostró una impactante imagen de sus pies tras caerse de la aerosilla

En marzo de 2022, el regreso de Verónica Lozano a la conducción de Cortá por Lozano fue desde su casa. Desde allí contó un detalle inédito sobre la operación que le hicieron para salvarle los tobillos después de caerse desde siete metros de altura.

"Me hicieron de cada lado una incisión que no se las muestro porque hay gente comiendo. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerte. O sean, huesos donantes y plaquitas", afirmó Vero.

Luego, Lozano contó que la cirugía demoró cinco horas en total y se sinceró: "Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es recomplicado lo que me pasó".

vero lozano