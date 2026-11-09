Vicky Xipolitakis sorprendió con una foto junto a dos monjas durante la visita del papa León XIV
La mediática compartió una postal junto a dos religiosas en plena celebración en Palermo y el detalle de su look no pasó inadvertido.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina continúa dejando imágenes particulares y momentos que rápidamente se vuelven protagonistas en las redes sociales. En medio de la multitudinaria convocatoria religiosa en Palermo, Vicky Xipolitakis llamó la atención con una fotografía junto a dos monjas.
La mediática se acercó a las inmediaciones de la celebración y aprovechó la oportunidad para retratarse con las religiosas que también participaban de la jornada. La postal no pasó inadvertida: las tres posaron sonrientes y con las banderas del Vaticano como parte de la escena.
En el centro de la imagen aparece Vicky, con un vestido largo completamente blanco, anteojos de sol y su característica cabellera rubia. A ambos lados, las dos monjas lucieron sus hábitos oscuros y sostuvieron pequeñas banderas amarillas y blancas, los colores que identifican al Vaticano.
Una foto particular
Xipolitakis posó con los brazos alrededor de ambas religiosas, en una escena distendida que contrastó con el clima de recogimiento y fervor religioso que se vivió durante la jornada. Uno de los detalles que más llamó la atención fue justamente la combinación de estilos: el look de la mediática junto a la vestimenta tradicional de las monjas.
El vestido blanco elegido por Vicky también se destacó en la fotografía. Se trata de un color asociado habitualmente con la figura del Sumo Pontífice, aunque no trascendió si su elección respondió a ese simbolismo.
En la postal también se pueden observar los crucifijos que forman parte de los hábitos de las religiosas y las pequeñas banderas vaticanas que llevaron durante el encuentro.
Lejos de las polémicas televisivas que suelen rodear su figura, Vicky quedó retratada en un momento de alegría y cercanía con las dos monjas, en una jornada que reunió a miles de fieles y distintas personalidades del espectáculo.
Así, la mediática sumó una de las imágenes más curiosas de la visita de León XIV al país: una fotografía espontánea, tres mujeres sonrientes y un encuentro que no pasó desapercibido.
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