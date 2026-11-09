Vicky Xipolitakis sorprendió con una foto junto a dos monjas durante la visita del papa León XIV

En la postal también se pueden observar los crucifijos que forman parte de los hábitos de las religiosas y las pequeñas banderas vaticanas que llevaron durante el encuentro.

Lejos de las polémicas televisivas que suelen rodear su figura, Vicky quedó retratada en un momento de alegría y cercanía con las dos monjas, en una jornada que reunió a miles de fieles y distintas personalidades del espectáculo.

Así, la mediática sumó una de las imágenes más curiosas de la visita de León XIV al país: una fotografía espontánea, tres mujeres sonrientes y un encuentro que no pasó desapercibido.