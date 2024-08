Vicky Xipolitakis habló de sus tratamientos con Cristian Pérez Latorre: "Mala experiencia"

Por lo que se conoce hasta el momento de su detención, Pérez Latorre afronta seis cargos por ejercer sin certificado y uno por infrigirle lesiones graves a una mujer. La jefa de la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor de Estados Unidos, Kathleen Nicholls, aseguró que su accionar es considerado “peligroso y egoísta”.

Esto implica que Cristian Pérez Latorre podría enfrentar 10 años de prisión. Ante esto, Vicky Xipolitakis habló sobre el tema y contó su mala experiencia con el cirujano. La mediática lo acusó de haberle inyectado silicona líquida en lugar de ácido hialurónico.

"Tuve una mala experiencia con él, me decepcionó y desilusionó como profesional y como persona", contó Vicky en el programa de "Cortá por Lozano" visiblemente afectada. Lo cierto es que, tras este momento, fue cuando visitó a Lotocki, lo cual terminó siendo peor.

En ese sentido, la exvedette explicó: "Lotocki ponía cemento, para hablar burdamente. Pérez Latorre ponía silicona líquida, que es como un aceite". Después, agregó: "Lamentablemente, después caí en Lotocki. No me llegué a operar, fueron tratamientos".

Asimismo, Xipolitakis hizo referencia a la salida de Pérez del país. "Se fue porque acá tuvo un problema muy grande, podría también ir preso, por eso se fue para allá", dijo sin dar más detalles.

"Confías en lo que te dicen que te van a poner, pensás que te ponen ácido hialurónico, cosas poco invasivas, pero no. Este doctor lo prepara él, lo saca de una jeringa, con aceite...", aseguró Vicky y cerró: "Me da un poco de vergüenza hablar de lo que me pasa en mi cuerpo, no quiero exponer tanto. Vi otros profesionales y gracias a Dios pude prevenir algo fatal. Hoy los dos están presos y me puso contenta por tantas víctimas".