Qué dijo Vicky Xipolitakis tras perder el juicio con su ex Javier Naselli

estrategia vicky xipolitakis

En diálogo con Juan Etchegoyen reveló que apelará la medida. “Le envié un mensaje a Vicky a ver si tenía ganas de hablar después de lo qué pasó pero me dijo que no, y entonces le hice un par de preguntas por WhatsApp”, contó el periodista y añadió "le pregunté cómo estaba con todo lo que había sucedido y me respondió lo siguiente: ‘Que tal Juan, no me permiten hablar’”, agregó el presentador.