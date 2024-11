Victoria Vanucci reveló videos del maltrato al que la sometía Matías Garfunkel delante de sus hijos

En sus palabras, la exmodelo continuó asegurando que Garfunkel manipuló a sus hijos mientras ella trabajaba, y que este comportamiento fue “malicioso” hacia ella. Además, agregó: “Siempre traté de que la verdad no salga a la luz por vergüenza, y porque me siento culpable de haberle dado el poder del homeschooling de mis hijos. Yo trabajo y él se queda en mi casa cómodo”.

Vanucci también señaló que el padre de sus hijos sufre de trastornos mentales graves, como bipolaridad extrema, trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. En relación a esto, la exmodelo hizo un pedido a los medios de comunicación:

“Ojalá sepa la prensa entender que cada palabra que salga de su boca viene de una persona que está enferma. Entiendo que soy famosa y, lamentablemente, él eligió un camino horrible, pero pido respeto a la situación ya que de por sí es más que doloroso para todos los involucrados”, concluyó.

Los videos que reveló Victoria Vanucci sobre el maltrato al que la sometía Matías Garfunkel

video vanucci garfunkel

En un impactante video, Victoria Vanucci aparece encerrada en una habitación mientras Matías Garfunkel golpea con fuerza la puerta, mientras de fondo se escuchan los gritos desesperados de sus hijos, quienes, al igual que en otras grabaciones, son testigos de situaciones de violencia intrafamiliar.

En otro clip, Garfunkel se muestra junto a los niños, gritándole a la modelo: “Sos un sorete”. A lo que Vanucci responde: “Es lo que necesitaba”, y se encierra en su habitación. Sin embargo, él la sigue, abre la puerta de manera abrupta, y la grabación se corta tras un movimiento brusco.

video vanucci garfunkel3

En la misma publicación, Victoria Vanucci compartió duras palabras sobre su experiencia con Matías Garfunkel: “Me tiró, me empujó, me pegó, me dice ‘put*’ frente a mis hijos, me dice que muera de cáncer como mi madre delante de mis hijos. Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años. Nunca me voy a arrepentir de ayudar, pero necesita estar internado”.

Además, la exmodelo aseguró que no tiene inconveniente en mostrar los archivos médicos de los ataques psicóticos de Garfunkel, ni tampoco los golpes recibidos: “No tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos, como tampoco de mostrar los golpes. Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan que dirá barbaridades por su estado mental”, concluyó.

video vanucci garfunkel2

En otro de los impactantes videos, Matías Garfunkel se escucha gritar: "No me podés hacer una cosa así, me prometiste que me ibas a cuidar siempre". A lo que Vannucci respondió: “Las promesas se rompen cuando se golpea, se manipula, se abusa. Muchos años callada, de no decir tus golpes”.

La exmodelo también recordó momentos dolorosos durante su embarazo: “Embarazada de Napoleón en Argentina, me pegabas porque te quitaron la medicación, están los médicos de testigos más la custodia que te quitaba de encima. La peor de todas es pegar por no querer tener sexo y que sea tu objeto preferido, una colección más de tus obras de arte”, expresó Vanucci, dejando al descubierto más detalles de las agresiones sufridas.

video vanucci garfunkel4