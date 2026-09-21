Estremecedor video: así fue el momento en que asesinaron a una candidata de Perú en pleno acto de campaña.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer inició las diligencias preliminares bajo la hipótesis de feminicidio, disponiendo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar la implicancia del detenido y la posible existencia de autores intelectuales.

Periodismo de denuncia y antecedentes de amenazas

Además de su faceta política, "La China Polo" había ganado notoriedad local a través de su plataforma China Polo Dominical, espacio desde el cual realizaba investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública regional.

Pocos días antes del fatal ataque, la propia periodista había advertido públicamente haber recibido llamadas intimidatorias provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Frente a estos antecedentes, diversos sectores sociales y gremios periodísticos exigen el rápido esclarecimiento del caso para determinar si el móvil responde a su labor de investigación periodística o a su participación en la contienda electoral.