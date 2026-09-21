Estremecedor video: así fue el momento en que asesinaron a una candidata de Perú en pleno acto de campaña
El crimen de Susy Isabel Aponte Polo, periodista y postulante al Gobierno Regional de Áncash, sigue conmocionando a Perú.
El escenario político y periodístico de Perú se vio sacudido por el asesinato a balazos de Susy Isabel Aponte Polo, de 44 años, conocida popularmente como "La China Polo", quien se desempeñaba como comunicadora de investigación y postulaba a la gobernación regional de Áncash.
El violento episodio ocurrió en las inmediaciones del mercado central de la ciudad de Caraz, en la provincia de Huaylas, en momentos en que la candidata realizaba una caminata de campaña junto a su equipo y simpatizantes.
Ataque en medio de la multitud: el video del momento que asesinaron a Aponte Polo
Aponte Polo fue abordada sorpresivamente en la vía pública por un agresor armado que le disparó por la espalda a corta distancia. El tiroteo desató el pánico entre comerciantes y transeúntes, dejando además un saldo de al menos cinco personas heridas por proyectiles de arma de fuego.
Pese a ser trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, los profesionales médicos confirmaron su deceso a causa de la gravedad de los impactos recibidos.
Avances judiciales y detención
Horas después del hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaron un operativo en la zona que resultó en la detención preliminar de un ciudadano de nacionalidad venezolana, a quien se le incautó un arma de fuego.
La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer inició las diligencias preliminares bajo la hipótesis de feminicidio, disponiendo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar la implicancia del detenido y la posible existencia de autores intelectuales.
Periodismo de denuncia y antecedentes de amenazas
Además de su faceta política, "La China Polo" había ganado notoriedad local a través de su plataforma China Polo Dominical, espacio desde el cual realizaba investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública regional.
Pocos días antes del fatal ataque, la propia periodista había advertido públicamente haber recibido llamadas intimidatorias provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Frente a estos antecedentes, diversos sectores sociales y gremios periodísticos exigen el rápido esclarecimiento del caso para determinar si el móvil responde a su labor de investigación periodística o a su participación en la contienda electoral.
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