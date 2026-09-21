Video viral: la compra de supermercado en España que en Argentina sale el triple
Una compra de supermercado en Madrid costó 21 euros frente a los más de 110.000 pesos que se pagan en la Argentina por la misma canasta y se volvió viral.
Un video viral expuso la abismal brecha de precios al comparar una compra de supermercado realizada en España con los valores vigentes en las góndolas argentinas. Mientras que en Madrid una clienta abonó apenas 21 euros por 21 productos de primeras marcas, conseguir la misma canasta básica en el país exige desembolsar más de 110.000 pesos.
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Cuánto cuesta cada producto en Argentina frente al supermercado de España
En el video registrado en la cadena Alcampo, cada artículo formaba parte de una promoción a €1 (aproximadamente $1.733 al tipo de cambio tarjeta). Al cotejar esos mismos productos con los precios vigentes en las principales cadenas de hipermercados de Argentina, la diferencia resulta contundente:
- Pimiento morrón (1 kg): en España cuesta €1 ($1.733), mientras que en las verdulerías y góndolas argentinas ronda entre $6.500 y $8.000.
- Queso untable pote: en Madrid se consigue por €1 ($1.733), contra los $4.200 a $5.500 que promedian las primeras marcas locales.
- Pasta dental Colgate blanqueadora: abonó €1 ($1.733), cuando en los comercios nacionales se comercializa entre $3.800 y $4.800.
- Masa para pizza artesanal: se paga €1 ($1.733) en España, mientras que en Argentina un paquete fresco ronda entre $2.800 y $3.500.
- Suavizante para ropa (botella familiar): costó €1 ($1.733) allá, frente a los $4.500 a $6.000 que demanda el envase similar aquí.
- Lata de atún en aceite: sale €1 ($1.733) en territorio europeo, en contraste con los $3.200 a $4.600 promedio en el mercado interno.
- Media docena de huevos: se adquiere por €1 ($1.733), mientras que localmente se ubica entre $2.200 y $2.800.
- Caldo casero en tetra (1 litro): abonó €1 ($1.733), mientras que en Argentina cuesta entre $3.500 y $4.500.
- Choclo en grano (pack por dos latas): pagó €1 ($1.733) por ambas unidades, frente a los $3.600 a $4.400 que suman dos latas en el país.
- Cebolla (malla de 1 kg): costó €1 ($1.733), contra un rango de $1.600 a $2.200 en el mercado local.
- Lentejas seleccionadas (1 kg): se consiguen por €1 ($1.733), mientras que el paquete de kilo local oscila entre $3.000 y $4.200.
- Lavandina densa para ropa: sale €1 ($1.733), frente a los $2.400 a $3.200 de las marcas líderes en Argentina.
- Papel de cocina multiuso: pagó €1 ($1.733), cuando en los comercios nacionales supera los $3.500.
- Paté en lata (pack por dos unidades): costó €1 ($1.733), mientras que en las góndolas locales dos unidades rondan los $3.000 a $3.800.
- Yogur griego firme: pagó €1 ($1.733), frente a los $2.400 a $3.100 que promedia el pote individual en el país.
La suma sorprende
El ticket final de la compra en la capital española sumó un importe neto de €21 (alrededor de $36.400), reflejando una distancia de casi tres a uno respecto al costo que implica llenar el changuito con los mismos elementos en los comercios de Argentina.
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