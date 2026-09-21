Violenta pelea callejera en Córdoba: una discusión de tránsito terminó con una patada brutal

La violenta pelea en el barrio Cerro de la ciudad de Córdoba quedó registrada en un video

A causa de esta maniobra, la víctima permaneció en el piso totalmente indefensa debido a la posición en la que había quedado y a la presión que ejercía uno de los agresores.

La situación se volvió todavía más violenta cuando en la escena apareció un tercer hombre: mientras el otro involucrado continuaba sujetando a la víctima, el recién llegado le dio una fuerte patada en la cabeza.

“Patada a lo Thomsen, casi lo matan”, expresó un vecino que compartió el video en referencia a la agresión cometida por Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenado a prisión perpetua como coautor del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

“El del Mustang quería estacionar y la camioneta avanzar, se ve que los dos estaban alcoholizados. El del Mustang dio la vuelta, se estacionó en la esquina, lo buscaron y lo golpearon de esa manera. Casi lo matan y se fue a bailar al boliche como si nada después”, agregó a su relato.

Reclamos de los vecinos por las peleas

Vecinos el barrio Cerro aseguraron que los disturbios son frecuentes durante los fines de semana y denunciaron episodios de música a alto volumen, gritos, picadas y peleas.

“Todos los fines de semana los vecinos de Fernando Fader y Gigena, en el Cerro de las Rosas, debemos soportar estas escenas. Esto es zona liberada. Violencia, alcohol, y demás porquerías. ¿Los vecinos no tienen derecho a vivir y descansar?”, cuestionó uno de ellos.

Otro vecino vinculó los enfrentamientos con el consumo de alcohol y sostuvo que las discusiones suelen comenzar por cuestiones menores, como el lugar para estacionar. “Son comunes esas peleas, pero alcoholizados se pelean por cualquier cosa, hasta por el lugar de estacionamiento”, comentó.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del hombre que fue golpeado ni sobre eventuales denuncias o intervenciones policiales relacionadas con el episodio.