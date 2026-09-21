Violenta pelea callejera en Córdoba: una discusión de tránsito terminó con una patada brutal
El episodio ocurrió en el barrio Cerro de las Rosas y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
Una presunta discusión de tránsito por un lugar para estacionar en la ciudad de Córdoba derivó en una violenta pelea callejera y culminó con una patada casi mortal. Todo quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
El episodio se registró durante la madrugada del sábado en las inmediaciones del bar Catch, en el barrio Cerro de las Rosas, situado al noroeste de la capital cordobesa. Según los testimonios de vecinos, el enfrentamiento habría comenzado a partir de una discusión vinculada al tránsito y terminó con uno de los involucrados reducido en el piso y brutalmente golpeado.
Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y posteriormente fue difundida por los propios vecinos de la zona, quienes expresaron su preocupación por los reiterados de episodios violentos durante los fines de semana.
Lo redujo y le dio varios golpes
De acuerdo con el relato de uno de los residentes, la pelea habría comenzado por una discusión relacionada con el estacionamiento. Según esa versión, uno de los vehículos involucrados era un Mustang y el otro una camioneta, que en el video aparece frenada en medio de la calle.
En las imágenes se observa a dos hombres que comienzan a discutir con golpes de puño sobre la vereda, hasta que uno de ellos cae al suelo. En ese momento, el otro procedió a continuar con la golpiza, propinándole una seguidilla de trompadas en el rostro mientras lo sostenía del cuello para inmovilizarlo.
A causa de esta maniobra, la víctima permaneció en el piso totalmente indefensa debido a la posición en la que había quedado y a la presión que ejercía uno de los agresores.
La situación se volvió todavía más violenta cuando en la escena apareció un tercer hombre: mientras el otro involucrado continuaba sujetando a la víctima, el recién llegado le dio una fuerte patada en la cabeza.
“Patada a lo Thomsen, casi lo matan”, expresó un vecino que compartió el video en referencia a la agresión cometida por Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenado a prisión perpetua como coautor del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
“El del Mustang quería estacionar y la camioneta avanzar, se ve que los dos estaban alcoholizados. El del Mustang dio la vuelta, se estacionó en la esquina, lo buscaron y lo golpearon de esa manera. Casi lo matan y se fue a bailar al boliche como si nada después”, agregó a su relato.
Reclamos de los vecinos por las peleas
Vecinos el barrio Cerro aseguraron que los disturbios son frecuentes durante los fines de semana y denunciaron episodios de música a alto volumen, gritos, picadas y peleas.
“Todos los fines de semana los vecinos de Fernando Fader y Gigena, en el Cerro de las Rosas, debemos soportar estas escenas. Esto es zona liberada. Violencia, alcohol, y demás porquerías. ¿Los vecinos no tienen derecho a vivir y descansar?”, cuestionó uno de ellos.
Otro vecino vinculó los enfrentamientos con el consumo de alcohol y sostuvo que las discusiones suelen comenzar por cuestiones menores, como el lugar para estacionar. “Son comunes esas peleas, pero alcoholizados se pelean por cualquier cosa, hasta por el lugar de estacionamiento”, comentó.
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del hombre que fue golpeado ni sobre eventuales denuncias o intervenciones policiales relacionadas con el episodio.
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