Video: el blooper en vivo de Cande Molfese hablando de Whitney Houston

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, no pudo disimular su desconcierto: “Pero, ella es Whitney. ¿Me estás jodiendo? Decime que esto no está pasando”. Sofi Martínez, panelista del programa, también reaccionó con incredulidad: “Nos vamos, nos vamos”, dijo entre risas, haciendo el gesto de levantarse y abandonar la mesa. “Mirá que yo no vi la película, pero ese dato lo tenía”, acotó, sin filtro.

Entre risas y un poco de vergüenza, Molfese intentó defenderse: “¡Yo pensé que era una actriz!”, dijo, dejando en claro que no había reconocido que la mismísima Houston era la que actuaba y cantaba en la cinta. “¿Vos estuviste una hora y media viendo a alguien y pensaste ‘esta actriz qué bien que canta las canciones de Whitney’?”, insistió Andy, aún atónito. “Estoy en shock, ¡chicos!”, agregó ella, entre carcajadas.

Pero la confusión no quedó puertas adentro del estudio. Apenas el video llegó a las redes, los usuarios hicieron lo suyo. Y muchos no fueron precisamente indulgentes. “Esto tiene que ser un chiste. ¿De verdad no sabía que era Whitney Houston?”, escribió una usuaria en X, reflejando el asombro generalizado. Las respuestas no tardaron en aparecer:

“No tiene cultura musical básica”, “No puede ser tan colgada”, “Lleva temas al aire sin googlear antes”, y “Tiene como 40 años, imposible que no la conozca”, fueron algunos de los comentarios que la destrozaron sin anestesia.