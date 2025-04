Video: el fuerte cruce entre Catalina Gorostidi y Tato en Gran Hermano

Tato no tardó en responder, visiblemente incómodo, y le recriminó que nunca antes le había dicho algo similar en la cara, desestimando sus acusaciones. "Me decís doble cara a mí y nunca me dijiste que era un doble cara. Y después decís que no soy frontal", se defendió con firmeza.

Catalina Gorostidi Tato

Sin embargo, la mujer siguió arremetiendo y lanzó otra fuerte declaración: "Si no me dirigís la palabra, ¿cómo querés que te diga las cosas en la cara? Creo que sos el más doble cara... Vos jugás únicamente por tu conveniencia y a ellas (Luz, Martina y Luchi) las tenés como muñequitas de torta para que te acompañen en tu juego".

La tensión subió aún más cuando Catalina insinuó que Tato se creía intelectualmente superior a los demás, algo que él negó rotundamente. "¿Te creés intelectualmente superior a nosotros?", cuestionó ella, a lo que Tato replicó: "No. ¿Eso lo pensás vos?".

El fuerte cruce entre ambos generó un impacto inmediato en la casa, dividiendo las opiniones de los compañeros y agitando las redes sociales, donde muchos seguidores del reality discutieron sobre quién tenía razón en esta explosiva confrontación.