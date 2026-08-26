Natalia Oreiro despidió a Rubén Rada con un emotivo mensaje: "Fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay"

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, 'El Negro' ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos. La Institución abraza a familiares y amigos en tan difícil momento", expresó la entidad montevideana en su mensaje de despedida.

El vínculo de Rada con la institución mirasol trasciende generaciones. A lo largo de su legendaria trayectoria artística, el músico llevó con orgullo su fanaticada por la camiseta aurinegra, convirtiéndose en un embajador permanente del club en cada escenario que pisó en la región y el mundo.

La pérdida de una personalidad tan querida conmueve a ambas orillas del Río de la Plata, donde la figura del Negro es respetada de manera unánime por todas las parcialidades. Su legado musical y su inquebrantable amor por los colores quedarán guardados para siempre en la memoria del pueblo carbonero.