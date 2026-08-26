Natalia Oreiro despidió a Rubén Rada con un emotivo mensaje: "Fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay"
La actriz y cantante compartió imágenes junto al músico y le dedicó profundas palabras tras conocerse la noticia de su muerte.
La muerte de Rubén Rada provocó una enorme conmoción y, a pocas horas de conocerse la noticia, distintas personalidades comenzaron a despedir al reconocido músico uruguayo. Una de ellas fue Natalia Oreiro, quien utilizó sus redes sociales para homenajearlo y recordar el vínculo que los unía.
Para comenzar su despedida, recurrió a versos de “Botija de mi país”, una de las canciones del artista con quien también musicalizó la publicación cargada de emoción.
Junto a las fotos, escribió una partecita de la canción: "Botija de mi país, espero que seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Botija reí, reí, que el tiempo que vos vivís, mañana será un lindo pasado. Botija de mi país si un día te recibís déjate embriagar por los tambores, sólo dejate llevar y nunca lo olvidarás, tu vida será siempre un candombe..."
A su vez, Oreiro, manifestó para cerrar junto a tres emojis de corazón negro: "Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo.Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente".
El conmovedor adiós de Peñarol a Rubén Rada
Inmediatamente conocida la triste noticia, el Club Atlético Peñarol emitió un comunicado oficial para homenajear a quien fuera uno de sus hinchas más reconocidos y apasionados. A través de sus canales oficiales, el conjunto aurinegro expresó su profundo pesar y destacó la huella imborrable que deja el artista tanto en la tribuna como en la historia grande del país vecino.
"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, 'El Negro' ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos. La Institución abraza a familiares y amigos en tan difícil momento", expresó la entidad montevideana en su mensaje de despedida.
El vínculo de Rada con la institución mirasol trasciende generaciones. A lo largo de su legendaria trayectoria artística, el músico llevó con orgullo su fanaticada por la camiseta aurinegra, convirtiéndose en un embajador permanente del club en cada escenario que pisó en la región y el mundo.
La pérdida de una personalidad tan querida conmueve a ambas orillas del Río de la Plata, donde la figura del Negro es respetada de manera unánime por todas las parcialidades. Su legado musical y su inquebrantable amor por los colores quedarán guardados para siempre en la memoria del pueblo carbonero.
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