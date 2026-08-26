Fito Páez, Marcela Morelo y otros artistas argentinos despidieron a Rubén Rada: "Nos diste..."

“Los años nos volvieron hermanos”, expresó Páez al reconstruir aquel primer encuentro. En el final del relato, sintetizó el cariño que sentía por el artista: “Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”.

Charly García lo homenajeó con una foto y una canción

Charly García también se sumó a las despedidas, aunque eligió hacerlo sin palabras. A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece junto a Rada, ambos sonrientes y en medio de un divertido momento.

Para acompañar la imagen, el músico eligió “Dedos”, una canción de Rubén Rada. Así, Charly decidió homenajear a su colega y amigo a través de su propia música y de una postal que reflejó la complicidad entre ambos.

Coti recordó su amistad con Rada

Coti Sorokin recurrió a Instagram para compartir distintas imágenes junto al músico y despedir a quien consideraba un gran amigo.

“Te extrañaremos eternamente Negro querido. Hasta el fin de los días. Nos diste amor hecho música. Siempre nos harás falta. No tengo manera tan grande de agradecer tu amistad y tu legado. Mi abrazo enorme y triste a tu familia hermosa. Te amo”, escribió.

Nahuel Pennisi: “Qué privilegio haberte conocido”

Nahuel Pennisi, por su parte, publicó una historia y una publicacion en su feed en la que recordó especialmente la generosidad y la alegría de Rada.

“Negro querido, no puedo creer que te hayas ido! Gracias por tu música, tu generosidad, las risas, por abrirnos las puertas de tu casa y dejarnos compartir momentos tan lindos en familia”, expresó.

El cantante también hizo referencia a la posibilidad que tuvo de compartir escenario con él: “Qué privilegio haberte conocido, cantar con vos y quererte tanto!!!!”.

Finalmente, se despidió con un mensaje breve y conmovedor: “Buen viaje, Rubén querido. Te voy a extrañar mucho”.

Marcela Morelo despidió al “Negro”

Marcela Morelo también expresó su tristeza en las redes sociales. La cantante publicó una fotografía en la que aparece abrazada a Rada y le dedicó unas sentidas palabras.

“Qué tristeza despedirte Negro querido Gracias por tanta música, tanta alegría y tanto amor. Te vamos a extrañar!”, manifestó.

Las publicaciones se multiplicaron pocas horas después de conocerse la muerte de Rubén Rada y dejaron en evidencia el enorme cariño que cosechó entre sus colegas a lo largo de su carrera. Además de destacar su legado musical, quienes tuvieron la oportunidad de compartir momentos con él coincidieron en recordarlo por su alegría, su generosidad y el afecto que transmitía dentro y fuera de los escenarios.