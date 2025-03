Video: intentó seducir en vivo a la hija de Maru Botana pero su respuesta lo dejó helado

“Acabo de llegar de la facultad, es impresionante todo esto. Es una torta muy icónica”, comentó Sofía, ajena a lo que estaba por suceder. Animado por sus compañeros, el streamer le preguntó si tenía pareja: “No, pero me gustaría conocer a alguien. Para el invierno quiero”, respondió ella con naturalidad.

Manu Dons sofia sola.mp4

Viendo una oportunidad, Dons se animó a dar un paso más: “Algún día un café nos podemos tomar”, le propuso con complicidad. Sin embargo, la respuesta de Sofía lo dejó sin palabras: “Estuviste con una amiga, así que…”.

La frase descolocó al streamer, que entre risas aceptó la derrota: “No, me quemó en vivo. Un gusto Sofi, sos una genia”, respondió, cerrando el intercambio con un apretón de manos y dejando en claro que la jugada no le salió como esperaba. El video del divertido momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a la inesperada respuesta de la hija de Maru.