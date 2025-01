Video: la vez que Mauro Icardi predijo su separación de Wanda Nara en vivo y la dejó en shock

Sin embargo, la realidad es que la separación, aparentemente, era un hecho desde hace meses atrás. Esto es porque recientemente se hizo viral un video en el que Mauro Icardi predijo su divorcio de la conductora en una entrevista. Todo se dio cuando él acompañó a Wanda Nara al canal de streaming OLGA y terminó sumándose a la mesa.

Tal es así que, en un momento de la nota, hizo referencia a una posible ruptura y cuáles serían sus planes para ese momento.

wanda icardi tatuaje

Eso sí, si bien a diferencia de los chats que mostró Wanda, en ese momento no mencionó a la China Suárez, sí aseguró que su cabeza ya pensó todos los escenarios. La modelo estaba contando la intensidad con la que empezó el vínculo e hizo referencia a los tatuajes que tiene la estrella del Galatasaray en referencia a ella.

“Él me conoció, vino en un viaje a verme y se hizo ese tatuaje”, dijo, mientras él mostraba su nombre, enorme en el antebrazo.

“¿En ningún momento pensaste si esto no funciona voy a tener un ‘Wanda’ enorme en el brazo?“, le consultaron, a lo que Icardi respondió: ”Siempre jodo y digo ‘cuando no estemos más juntos me lo pinto todo de negro’“, reveló. De todos modos, lo cierto es que el deportista consideró que taparlo no era opción: "Ahora igual hay láser", detalló, dejando en claro que no descarta la posibilidad de eliminarlo.

En ese entonces a Wanda se le transformó la expresión de su rostro y, de manera decepcionada, le recriminó: “Ah, ya lo tenés todo pensado”, desatando la risa entre todos en la mesa del streaming.