VIDEO: Lit Killah tuvo un cara a cara con Kidd Keo antes de la velada del año

lit killah

Por su parte, Lit Killah apeló al ingenio y la jerga de su país para responder a las intimidaciones, cuestionando la condición física del español: "¿Qué estás haciendo, pulmón al fallo?". Asimismo, el de González Catán sacó a relucir sus raíces para marcar territorio, preguntándole a su oponente si alguna vez había visitado su barrio natal como prueba de carácter: "¿Sabes de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?".

Con un total de diez peleas confirmadas, esta sexta edición de La Velada del Año aspira a superar todos los récords de audiencia y producción. El propio Ibai Llanos fue contundente sobre sus expectativas para el show en Sevilla: "Va a ser más espectacular que nunca".

Mientras las redes sociales ya se dividen en predicciones y favoritismos, queda claro que el trap ha dejado de ser solo música para convertirse en el motor principal de un cuadrilátero que promete un espectáculo físico sin precedentes. El próximo 25 de julio, la disputa por la hegemonía urbana se resolverá a tres asaltos.