VIDEO: Lit Killah tuvo un cara a cara con Kidd Keo antes de la velada del año
El 25 de julio se enfrentarán los traperos español y argentino, según confirmó Ibai Llanos, pero ya tuvieron un cara a cara. No te lo pierdas.
El mundo del entretenimiento digital y la música urbana ha recibido el anuncio que paralizará el calendario del streaming en 2026. Durante la presentación oficial realizada en el Teatro Victoria de Barcelona, el streamer Ibai Llanos reveló uno de los enfrentamientos más esperados para La Velada del Año 6: el combate entre el referente del trap español, Kidd Keo, y la estrella argentina, Lit Killah.
La cita está programada para el próximo sábado 25 de julio de 2026, y el escenario elegido es el imponente Estadio La Cartuja de Sevilla. Este duelo no solo representa una competencia deportiva, sino que traslada al cuadrilátero la histórica y amistosa rivalidad cultural entre las escenas del trap de España y Argentina.
Perfiles de combate: del estudio al cuadrilátero
Ambos contendientes llegan al ring en la cima de sus carreras musicales, pero con estilos y orígenes muy marcados:
-
Kidd Keo (Alicante, 1995): Pionero absoluto del género en la península. Reconocido por su flujo bilingüe y éxitos globales como Dracukeo y Superstars, el alicantino busca canalizar la agresividad de sus letras en sus puños. Según reveló en la presentación, lleva preparándose físicamente más de un año y medio para este desafío.
Lit Killah (González Catán, 1999): Un producto de la cantera del freestyle argentino (El Quinto Escalón). El bonaerense, responsable de hits como La Trampa es Ley, cuenta con el respaldo de una comunidad masiva y la experiencia de haber llenado grandes estadios como músico, además de su faceta como creador de contenido.
Un careo de alta tensión
Fieles a su esencia, el anuncio del combate derivó inmediatamente en un intercambio de provocaciones que encendió al público presente. Kidd Keo, haciendo gala de su estilo desafiante, no tardó en intimidar a su rival con amenazas directas sobre su potencia de golpeo: "¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos".
El español no se detuvo allí y sentenció que el argentino está en serios problemas: "Estás jodido" y "te voy a partir", fueron algunas de las frases que lanzó el rapero, quien asegura haber soñado con este momento durante mucho tiempo.
Por su parte, Lit Killah apeló al ingenio y la jerga de su país para responder a las intimidaciones, cuestionando la condición física del español: "¿Qué estás haciendo, pulmón al fallo?". Asimismo, el de González Catán sacó a relucir sus raíces para marcar territorio, preguntándole a su oponente si alguna vez había visitado su barrio natal como prueba de carácter: "¿Sabes de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?".
Con un total de diez peleas confirmadas, esta sexta edición de La Velada del Año aspira a superar todos los récords de audiencia y producción. El propio Ibai Llanos fue contundente sobre sus expectativas para el show en Sevilla: "Va a ser más espectacular que nunca".
Mientras las redes sociales ya se dividen en predicciones y favoritismos, queda claro que el trap ha dejado de ser solo música para convertirse en el motor principal de un cuadrilátero que promete un espectáculo físico sin precedentes. El próximo 25 de julio, la disputa por la hegemonía urbana se resolverá a tres asaltos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario