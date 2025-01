Video: Pamela David se quebró al recordar la trágica muerte de su hermano

“Con la familia intentamos por todos los medios, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Él tuvo varios intentos de quitarse la vida y ya de más grande lo concretó”, relató entre lágrimas en su programa de América TV.

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando Pamela reveló que su hermano nunca llegó a enterarse de que iba a ser papá. “Mi sobrino era una semillita”, dijo conmovida. Y se sinceró: “La impotencia de decir ‘¿qué hubiera pasado si?’ Esa es la impotencia que me da el no saber”.

pamela

Si bien la pérdida de Franco fue un golpe muy difícil para su familia, la conductora aseguró que no siente culpa porque hicieron todo lo posible para ayudarlo. “Es una batalla que perdimos. No se sana”, afirmó. “Aunque me vean así, soy feliz. Soy recontra feliz. Me duele el dolor de mi viejo, el ‘¿cómo se vive?’”, expresó.

No es la primera vez que Pamela habla públicamente de esta experiencia. El año pasado, en Desayuno Americano, recordó su historia en una charla con Marina Charpentier, la mamá de Chano. “A mí me pasó algo a nivel personal, con Franco, que en paz descanse. Yo esa batalla la perdí, pero invitar a mi programa a gente que la gana es el mensaje que quiero dar”, contó.

Y agregó con crudeza: “En ese momento tuvimos la posibilidad económica de llevarlo a los mejores lugares. ¿Cuántas familias no la tienen? Y aun así perdimos la batalla”.

Franco vivía en Santiago del Estero, donde reside la familia de Pamela. Estuvo acompañado en todo momento, pero no logró salir adelante. “Había cumplido los 18, porque desde muy chiquito empezó a consumir, y hasta ahí sus padres podían llevarlo, tenían la decisión. Pero una vez que cumple los 18 se queda sin herramientas”, explicó sobre las dificultades que enfrentaron cuando ya no podían tomar decisiones por él.