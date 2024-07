Freddy Villarreal cuestionó el lenguaje de los jóvenes y el video se volvió viral en TikTok

"Escucho mucho 'tipo' y escucho mucho 'literal'... 'Se cayó de la moto, literal' y pienso '¿y cómo es no literal?' ¿no se cae de la moto? Porque deforman tanto el idioma que cuando quieren decir algo como debe decirse tienen que aclarar que, en ese momento, es como debe decirse", señaló Freddy.

"No, yo no deformé el idioma, el idioma se deformó, entonces yo empecé a usar 'literal'", se defendió la joven. Entonces, su papá agregó: "A Agustín le hice unos tomates secos la otra vez y le digo '¿qué tal los tomates secos?' y me dice 'violentos', y yo pensé que los tomates secos salieron del frasco y se empezaron a cagar a trompadas", lanzó.

Fue allí cuando el humorista relató que le preguntó a su otro hijo qué quiere decir que algo está "violento", a lo que el adolescente respondió que significaba que "estaban buenísimos", lo que causó la indignación de Freddy: "¿Y por qué no decís que estaban ricos?", indicó.

Y siguió: "A vos te pregunté '¿viste qué lindo el amanecer?' y me dijiste 'sí, mal'. No, ¿cómo mal? Y vos me dijiste 'mal de bien'. ¿Y qué quiere decir 'mal de bien'? Que cuando algo está bien se dice mal... ¿Y por qué no dicen que está bien cuando algo está bien?", cuestionó.

El video compartido por Jazmín tuvo más de 25.000 likes y un gran número de comentarios, donde la mayoría coincidía en que Freddy tenía razón.