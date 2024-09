Virginia Demo criticó a Laura Ubfal tras acusarla de excluir a Martín Ku de los Martín Fierro

Después de que la noticia compartida por Laura Ubfal se volviera viral, Virginia Demo publicó un video en su cuenta de Instagram rechazando las afirmaciones de la panelista: "Después de las barbaridades que ha dicho esta señora... a quien respetaba mucho antes de conocerla mejor, me doy cuenta de que cuanto más la conozco, menos la respeto. Cada vez que la conozco más, menos creo que es una buena persona. Parece que inventa cosas solo para tener algo que decir, ya que claramente no hace bien su trabajo y no tiene información real que compartir".

virginia demo

Demo continuó diciendo: "Supuestamente, la información se la proporcionó una compañera con la que pensaba llevarme bien. Antes de hacer esta declaración, le pregunté '¿le dijiste esto a esta persona?' y ella confirmó que sí, que una fuente muy importante le había dado esa información. La fuente dijo que yo había colocado a Catalina en el lugar de panelista y que eso hizo que se excluyera al Chino. Perdón, pero ¿quién soy yo para hacer eso?", y también criticó a Isabel De Negri.

Finalmente, Virginia aclaró que "todo es inventado, todo es inexistente. Apenas estuve allí; podría haber estado o no. Lo que dice la periodista parece tener muy mala intención. No entiendo qué problema tiene conmigo; parece querer hacerme quedar como ella, una mala persona, pero yo no lo soy. Lo que dice está infundado; yo nunca bajaría a nadie. Y Chino, tú debías estar en esa mesa".