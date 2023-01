Virginia Gallardo destrozó a Eduardo Fort por sus polémicos dichos sobre Ricardo

A medida que pasaron los capítulos, siguió relatando hechos y despertó el enojo de Virginia Gallardo. En este caso, el chocolatero contó que a su hermano no le gustaba trabajar y estaba esperando la muerte de su padre para poder tener la enorme herencia y vivir de eso por el resto de su vida.

La expareja de Ricardo no aguantó y aprovechó su espacio como panelista en "Socios del Espectáculo" y le contestó: "Estoy muy sorprendida. Siendo un homenaje a Ricardo, que lo destruya de esta manera. ¡Para hermanos así, prefiero estar solo!", expresó.

Y agregó: "Alguien que siempre estuvo en el anonimato, diciendo 'no quiero figurar. No quiero dar declaraciones'. Está ahí, poniendo la carita, cual actor y dando su postura". Además, lo cuestionó porque durante los años que Ricardo Fort estuvo en la televisión nunca salió a hablar y dijo: "A mí me hubiese encantado saber si él hubiese dicho esto en un especial estando Ricardo acá".

