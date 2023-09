Virginia Gallardo respondió furiosa tras ser acusada de ser cómplice de Aníbal Lotocki

“¿Saben la cantidad de insultos que tuve el fin de semana el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia?”, arrancó la panelista de Socios del Espectáculo.

Y aseguró: “Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas”.

Virginia Gallardo se defendió de las críticas que recibió por no denunciar a Lotocki en la Justicia

“¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que hay cuatro personas muertas!”, continuó.

En ese punto, Virgina blanqueó: “Cuando fue la propia Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dónde me operé, en las condiciones que me opere. Eso tendría que ser suficiente”.