Virginia Gallardo rompió en llanto al ver a Aníbal Lotocki opinando de su salud

"Virginia Gallardo dice que tienes dolores, pero no hay una enfermedad. Dice que tiene dolores, no sé cómo se conmensura esto", agregó Lotocki.

lotoki sobre virginia gallardo

LA RESPUESTA DE VIRGINIA GALLARDO A LOTOCKI

"Me hace mal hablar de este tema. Me pongo fuerte por la situación, pero es claro que no superamos esto", dijo Virginia en Socio del Espectáculo, sin contener el llanto.

"Cuando suceden cosas como estas de Silvina, obviamente, todas entramos en alarma. Es real. Pasamos horas hablando por teléfono con el médico, viendo a qué nuevos estudios podemos acceder", continuó la panelista.

"A veces, yo me enojo con Silvina, que es la menos indicada, pero llegar a este punto y volver a ver a este hombre en televisión…", expresó Gallardo, repudiando con fuerza a Lotocki.

virginia gallardo sobre lotoki

"Yo pasé por dos mediaciones. Y es misma respuesta que dio ayer (sobre mis dolores), mientras yo los padecía, buscaba miles de alternativas médicas, psicológicas y físicas”, expuso Virginia.

"Tengo testigos de todo tipo para demostrarlo, pero seguí con mi vida adelante. Seguí bailando, no en la Costanera como dijo, en el Bailando, en el teatro, en donde sea siempre y cuando me dé el cuerpo, más allá los dolores", agregó.

Conmovido con el testimonio de su compañera, Adrián Pallares apuntó: "Tu vida es con dolores. Vos convivís con el dolor desde hace 15 años". "Convivo con eso. Pero él sabe que… ¿cómo demostrás eso? Por eso desistí del juicio. Yo me operé hace 15 años", le respondió Gallardo, movilizada.