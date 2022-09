Ex Gran Hermano: "Viviana Canosa me hacía subir desnuda a un panel con un plumero"

Viviana Canosa la humillaba

Colmenero no dijo literal que Viviana Canosa la humillaba pero utilizó otras palabras para confirmarlo y Fernanda Iglesias, con mucho tino, le puso la palabra "humillación" para resumir lo que hacía con la ganadora de Gran Hermano la chimentera macrista

"Fue un tiempo muy traumático para mí", recordó Colmenero charlando con Ángel De Brito. Y enseguida contó la humillación a la que la sometía Viviana Canosa.

"Viviana Canosa me hacía subir arriba de un panel desnuda, completamente... prácticamente desnuda, con un plumero, para que yo pasee mi cola por ahí", sentenció.

"No me pusieron un revolver para que lo haga, yo me prestaba pero no tenía muchas opciones, pensaba que podía ser bueno para mí", completó.

El video de Colmenero sobre Canosa