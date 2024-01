Viviana Canosa habló de su futuro laboral tras salir de El Observador

viviana canosa

Luego, agregó: "Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, no estoy en la luna de miel (con el actual Gobierno) y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco".

El futuro laboral de Viviana Canosa:

Durante una entrevista con Socios del Espectáculo, Canosa confirmó recientemente: "Viene un año muy distinto. Me junto mañana con Juan Cruz Ávila". Por lo que, todavía no está definida su continuación en LN+, sino que en primera instancia debe juntarse con el jefe de contenidos. Luego de esto, reveló cuál es su futuro laboral.

"De todos modos, tengo algunos proyectos más como empresaria que me tienen muy entusiasmada, pero no puedo contar mucho todavía", aseguró. Tras esto, añadió: "Es una mezcla de cosas que viene con un libro incluido, un libro que tengo pendiente; una serie de documentales... está bueno mientras veo que hago con la televisión. Hay mucho por delante, ya se van a enterar".