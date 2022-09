Quién es Viviana Colmenero, la ex Gran Hermano que acusó a Canosa de humillarla

Y añadió: "No me pusieron un revolver para que lo haga, yo me prestaba pero no tenía muchas opciones, pensaba que podía ser bueno para mí".

Colmenero se inscribió en 2003 en el reality y su vida cambiaría para siempre. Era madre soltera y ejercía la prostitución para alimentar a su familia.

No fue la ganadora del reality show pero su figura trascendió mediáticamente. Tiempo después, su situación económica desmejoró y frente a la falta de trabajo, comenzó a tener diferentes trabajos temporarios: por ejemplo, estudió astrología y atendía consulta en bares, ya que no tenía lugar propio.

En los años que siguieron se convirtió en artesana y mantera, ganándose la vida como feriante. Además, se dedicó a la venta de productos por internet y fue vendedora ambulante de bijouterie.

Tuvo su segundo hijo y en medio de la pandemia, abrió su propio negocio de venta de indumentaria y accesorios para la mujer.

"Hace cinco años tengo este local. Por suerte, alquilo pero tengo buena relación con la dueña. Es un emprendimiento armado en 2018 a pulmón y con mucha fuerza de voluntad. La verdad que me va bien", expresó Viviana.