Hallan los restos de un hombre desaparecido enterrados en el patio de la casa de su pareja

La vivienda de San Nicolás donde se hizo el macabro hallazgo.

Sin embargo, el personal especializado halló en el lugar manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde se llevó a cabo una excavación y finalmente hallaron el cuerpo sin vida de Andino.

Con los hallazgos y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso, cuyos cuatro hijos menores quedaron en resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, encabezada por la fiscal Belén Baños.

Los resultados de la autopsia

En tanto, en las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada a José Manuel Andino, revelando lo que habría sido la causa de su muerte: habría recibido una terrible golpiza en la casa donde fueron encontrados sus restos.

Según detalles publicados por el diario local El Norte, la víctima presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y traumatismo severo de cráneo, todo lo cual le habría causado la muerte.