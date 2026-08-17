Hallan los restos de un hombre desaparecido enterrados en el patio de la casa de su pareja
El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de San Nicolás y el macabro hallazgo fue realizado en la madrugada de este lunes. Todos los detalles de la autopsia.
Un hombre que estaba desaparecido desde hacía varios días en la ciudad de San Nicolás, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, fue hallado sin vida en el patio de la casa de quien era su pareja.
El hallazgo de los restos fue realizado en la madrugada de este lunes por efectivos de la Policía local en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle Necochea al 700, en el barrio Irigoyen de la mencionada localidad bonaerense.
La víctima fue identificada como José Manuel Andino, de 60 años, que mantenía una relación con Virginia Marlene Alviso, de 30, quien fue detenida como principal sospechosa del crimen luego de que el cuerpo del hombre fuera hallado enterrado en el patio de su casa tras una inspección realizada por efectivo policiales.
La investigación se inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía noticias de su padre desde hacía un tiempo y que en la última conversación que había podido mantener con él le informó sobre una discusión con Alviso.
De manera que los investigadores decidieron efectuar un operativo en el domicilio de la mujer y en un primer momento la mujer manifestó que Andino se había retirado de la vivienda durante la noche del jueves 13 de agosto y que desde entonces desconocía su paradero.
Sin embargo, el personal especializado halló en el lugar manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde se llevó a cabo una excavación y finalmente hallaron el cuerpo sin vida de Andino.
Con los hallazgos y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso, cuyos cuatro hijos menores quedaron en resguardo del personal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, encabezada por la fiscal Belén Baños.
Los resultados de la autopsia
En tanto, en las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada a José Manuel Andino, revelando lo que habría sido la causa de su muerte: habría recibido una terrible golpiza en la casa donde fueron encontrados sus restos.
Según detalles publicados por el diario local El Norte, la víctima presentaba múltiples golpes, una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y traumatismo severo de cráneo, todo lo cual le habría causado la muerte.
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