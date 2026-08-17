Avistaron un aguará guazú en San Nicolás: cruzó hacia la isla y sorprendió a los vecinos

Guillermo Delfino, responsable del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, había explicado en aquel momento que estos animales suelen ser muy huidizos y que no tienen como comportamiento habitual acercarse a las personas. También había señalado que su actividad se desarrolla principalmente durante la noche y durante las horas crepusculares.

Ese antecedente permitió comprender que un avistamiento en sectores cercanos a zonas habitadas no necesariamente significa que el animal busque establecer contacto con las personas. Por el contrario, sus desplazamientos pueden llevarlos a atravesar distintos ambientes en búsqueda de alimento o refugio.

Un caso posterior mostró hasta dónde pueden extenderse esos recorridos. En febrero de 2025 se informó sobre la recuperación del collar de monitoreo perteneciente a un aguará guazú que había recorrido más de 1.300 kilómetros en ocho meses.

Los datos obtenidos durante ese seguimiento permitieron reconstruir un extenso recorrido por diferentes sectores de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Entre los lugares por los que pasó el ejemplar se encontraba también San Nicolás, lo que volvió a poner en evidencia la amplitud de los movimientos de esta especie.

¿Qué es el aguará guazú, un animal adaptado a pastizales y humedales?

El aguará guazú es un cánido silvestre que posee una apariencia fácilmente reconocible. Su cuerpo estilizado y sus patas extremadamente largas constituyen algunas de sus principales características físicas y representan adaptaciones vinculadas con los ambientes de pastizales y humedales en los que suele desplazarse.

Su comportamiento también ayuda a explicar por qué los avistamientos generan tanta sorpresa. Se trata de una especie que suele evitar el contacto con los seres humanos y cuya actividad se concentra principalmente durante el atardecer, la noche y las primeras horas de la mañana.