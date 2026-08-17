Avistaron un aguará guazú en San Nicolás: cruzó hacia la isla y sorprendió a los vecinos
El ejemplar fue registrado durante la mañana del domingo y volvió a poner en escena la presencia de esta especie en la región, donde ya existen antecedentes.
La aparición de un aguará guazú en San Nicolás volvió a llamar la atención durante este domingo. El ejemplar fue observado durante la mañana del domingo mientras se desplazaba por la zona y, según el registro realizado por vecinos, terminó cruzando el Yaguarón en dirección hacia la isla. Se trata de una nueva presencia de esta especie en el área, que ya cuenta con antecedentes de avistamientos y ejemplares reinsertados en ambientes naturales de la región.
El animal fue visto alrededor de las 11 en inmediaciones de José Ingenieros y Lamadrid. En las imágenes registradas durante el episodio se observa al aguará guazú corriendo por el medio de la calle antes de ingresar y ocultarse en una vivienda.
La aparición generó sorpresa entre quienes pudieron observarlo, especialmente por tratarse de un animal silvestre cuyas características físicas permiten identificarlo rápidamente. Su cuerpo delgado, sus largas patas y sus movimientos particulares lo diferencian de otras especies que pueden encontrarse en sectores urbanos o periurbanos.
San Nicolás ya tiene antecedentes con aguará guazú
La presencia de un aguará guazú no resulta completamente desconocida para San Nicolás. En junio de 2024 ya se había registrado la aparición de un ejemplar en barrio California. En aquella oportunidad, el animal fue observado mientras recorría diferentes sectores de la zona y el caso fue seguido de cerca por especialistas de Fundación Temaikèn.
Con el avance del monitoreo se pudo establecer que se trataba de un ejemplar que había sido reinsertado en la naturaleza aproximadamente un mes antes. El seguimiento era posible debido a que el animal llevaba colocado un dispositivo GPS, que permitía conocer sus desplazamientos y obtener información sobre su adaptación luego de regresar a la vida silvestre.
Guillermo Delfino, responsable del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, había explicado en aquel momento que estos animales suelen ser muy huidizos y que no tienen como comportamiento habitual acercarse a las personas. También había señalado que su actividad se desarrolla principalmente durante la noche y durante las horas crepusculares.
Ese antecedente permitió comprender que un avistamiento en sectores cercanos a zonas habitadas no necesariamente significa que el animal busque establecer contacto con las personas. Por el contrario, sus desplazamientos pueden llevarlos a atravesar distintos ambientes en búsqueda de alimento o refugio.
Un caso posterior mostró hasta dónde pueden extenderse esos recorridos. En febrero de 2025 se informó sobre la recuperación del collar de monitoreo perteneciente a un aguará guazú que había recorrido más de 1.300 kilómetros en ocho meses.
Los datos obtenidos durante ese seguimiento permitieron reconstruir un extenso recorrido por diferentes sectores de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Entre los lugares por los que pasó el ejemplar se encontraba también San Nicolás, lo que volvió a poner en evidencia la amplitud de los movimientos de esta especie.
¿Qué es el aguará guazú, un animal adaptado a pastizales y humedales?
El aguará guazú es un cánido silvestre que posee una apariencia fácilmente reconocible. Su cuerpo estilizado y sus patas extremadamente largas constituyen algunas de sus principales características físicas y representan adaptaciones vinculadas con los ambientes de pastizales y humedales en los que suele desplazarse.
Su comportamiento también ayuda a explicar por qué los avistamientos generan tanta sorpresa. Se trata de una especie que suele evitar el contacto con los seres humanos y cuya actividad se concentra principalmente durante el atardecer, la noche y las primeras horas de la mañana.
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