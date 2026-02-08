¿Vuelve Patito Feo? Brenda Asnicar y Laura Esquivel desataron la nostalgia con un anuncio enigmático
Las protagonistas de la icónica tira juvenil borraron sus posteos, compartieron videos juntas y dejaron una fecha clave que revolucionó a los fanáticos.
El fin de semana, Brenda Asnicar y Laura Esquivel sacudieron las redes sociales con una jugada tan simple como efectiva: publicaron dos videos conjuntos cargados de misterio que reavivaron, de inmediato, el fervor por Patito Feo.
La estrategia fue clara: ambas actrices eliminaron sus publicaciones anteriores en Instagram y dejaron visibles únicamente los nuevos contenidos compartidos, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.
En el primero de los clips, se ve a Esquivel escuchando uno de los temas más emblemáticos de la ficción juvenil. La escena culmina con una llamada entrante a su celular, donde el contacto aparece identificado con la letra B acompañada por un emoji de corona, una referencia directa a Brenda Asnicar. El guiño fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a especular con un posible regreso de la historia que marcó a toda una generación.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse y reflejaron la ilusión colectiva por volver a ver a Patricia “Patito” Castro y a Antonella Lamas Bernardi, líderes de Las Populares y Las Divinas, respectivamente. “Están volviendo por nosotros”, “¿Se viene la peli de Patito?”, “El reencuentro más esperado de dos reinas”, “Que sea verdad”, “Ya vengo me voy a morir un rato y vuelvo jaja” y “Estamos listas todas”, fueron algunas de las reacciones más repetidas.
Horas más tarde, ambas redoblaron la apuesta con una segunda publicación en la que se recrea una conversación telefónica entre ellas. En el intercambio, Asnicar expresa su entusiasmo: “Te juro que estoy tan conenta con todo esto que está pasando”, a lo que Esquivel responde con la misma sintonía emocional: “Estoy segura que va a ser muy especial”.
El video cierra con una frase que terminó de disparar la expectativa y dejó todo en suspenso: “Nosotras estamos bien, ¿y ustedes? 9/2 13 horas”. Con esa fecha y horario marcados en el calendario, el misterio quedó instalado y los seguidores esperan ansiosos la confirmación de aquello que muchos ya sueñan: el regreso de Patito Feo.
