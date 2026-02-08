Netflix: la película protagonizada por Rodrigo de la Serna que emociona por su historia

La película pone sobre la mesa la amistad, la empatía y la capacidad de reinventarse, demostrando que incluso en los momentos más difíciles pueden surgir conexiones transformadoras.

Reparto de Inseparables

El film cuenta con un elenco sólido y muy bien logrado, encabezado por grandes figuras del cine argentino:

Oscar Martínez como Felipe

Rodrigo de la Serna como Tito

Carla Peterson como Verónica

Alejandra Flechner como Ivonne

Flavia Palmiero como Sofía

Rita Pauls como Elisa

Franco Masini como Bautista

Las actuaciones, en especial las de sus protagonistas, son uno de los grandes pilares de esta historia que emociona sin caer en excesos.

