Netflix: la película protagonizada por Rodrigo de la Serna que emociona por su historia

Entre tantas series y películas, hay una producción argentina que se destaca por su historia conmovedora, su tono de comedia dramática y una dupla actoral que logra emocionar de principio a fin.
Esta propuesta, estrenada en 2016, suma millones de visualizaciones y se mantiene como una de las opciones más vistas de la plataforma. Ideal para quienes disfrutan de relatos humanos, sensibles y con momentos de humor, es una película que logra conectar rápidamente con el espectador.
Quienes prefieren las historias que combinan emoción, risas y vínculos inesperados, no deberían dejarla pasar. Se trata de una adaptación local de una reconocida historia internacional, con una mirada argentina que le aporta identidad propia y cercanía.
Además, su duración de una hora y 49 minutos la convierte en una opción perfecta para una noche de cine en casa, con una trama que deja huella y sigue resonando incluso después de terminar.
De qué trata Inseparables
La historia gira en torno a Felipe, un hombre adinerado que, tras sufrir un accidente, queda tetrapléjico y debe adaptarse a una nueva forma de vida. Junto a su familia, inicia la búsqueda de un asistente que lo ayude en sus tareas diarias, sin imaginar que esa decisión cambiará su destino.
Es así como llega Tito, un cuidador carismático, descontracturado y con una personalidad tan caótica como entrañable. Lo que comienza como una relación laboral se transforma, poco a poco, en un vínculo profundo e inesperado, donde ambos aprenden a mirarse desde otro lugar.
La película pone sobre la mesa la amistad, la empatía y la capacidad de reinventarse, demostrando que incluso en los momentos más difíciles pueden surgir conexiones transformadoras.
Reparto de Inseparables
El film cuenta con un elenco sólido y muy bien logrado, encabezado por grandes figuras del cine argentino:
Oscar Martínez como Felipe
Rodrigo de la Serna como Tito
Carla Peterson como Verónica
Alejandra Flechner como Ivonne
Flavia Palmiero como Sofía
Rita Pauls como Elisa
Franco Masini como Bautista
Las actuaciones, en especial las de sus protagonistas, son uno de los grandes pilares de esta historia que emociona sin caer en excesos.
Tráiler de Inseparables
