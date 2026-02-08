Netflix: la intensa película protagonizada por Liam Neeson que es una de las mas aceptadas

Sin embargo, la calma se rompe con la llegada de un peligroso grupo armado, lo que obliga al protagonista a enfrentarse nuevamente a decisiones extremas. A medida que la tensión crece, la historia se transforma en un juego psicológico donde Finbar deberá elegir entre proteger su identidad o defender a las personas que aprendió a querer, aun sabiendo que eso podría condenarlo.