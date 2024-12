Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de cortarle la prepaga a sus hijas y sigue la polémica

“Sí, esa información es correcta. Nadie de la familia tiene cobertura”, afirmó Wanda, ratificando los datos que habían sido difundidos el viernes en “DDM”.

Sin embargo, en medio del escándalo, la abogada de Mauro Icardi salió a aclarar la situación. En esta oportunidad, Lara Piro habló con “Teleshow”. La letrada negó que el futbolista haya dejado a su familia sin cobertura médica, aclarando: “Mauro le cortó las tarjetas a ella justamente porque las usaba para comprar pasajes y ropa para L-Gante y su familia. Es un montón”.

Y siguió dando más detalles: “Como OSDE estaba en la tarjeta de ella, antes de cortársela, lo pasó a su tarjeta. Es lo único que le sigue pagando a Wanda en particular”.

Inesperado: Wanda Nara confirmó haber tenido una relación con Keita Baldé

Este viernes en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, se desmintió la versión que aseguraba que Wanda Nara había sido amante del futbolista senegalés Keita Baldé. Según lo que revelaron en el ciclo, Wanda explicó que no se trató de una aventura, sino de una relación de noviazgo.

"No, amantes no. No es que tuvieron una relación secreta. Ellos fueron novios y salieron un año después de todo el escándalo que se armó con la China Suárez", dijeron en el panel del programa, citando las palabras de la propia Wanda.

Carmen Barbieri y su equipo detallaron que en su momento, Wanda les había contado cómo habían sido las cosas. "Yo hablé con Wanda y ella me dijo todo. No hablé ahora, hablé en su momento, y me dijo que sí, que salió con Keita, pero fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro Icardi. Ella estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie", aseguraron.

En este contexto, la panelista destacó que Wanda no había ocultado nada. "Ella no tiene nada que esconder ni negar. Me dijo que no solo salió con Keita, sino que cuando estuvo separada, era una mujer soltera y salió con otros chicos, pero la diferencia fue que con Keita fue lo único que se publicó", agregaron en el programa, donde el tema de Wanda, Icardi y la China es recurrente.

Se intentó instalar la versión de que Wanda había engañado a Mauro Icardi con Keita Baldé, pero el panel de Mañanísima dejó en claro que no fue así. "Ellos ya estaban separados, por lo que no hubo traición. Además, Wanda asegura que Keita también estaba separado en ese momento", comentaron. Sin embargo, la ex pareja de Baldé, Simona, tiene una versión distinta. Ella asegura que Wanda "se metió" con quien era su marido, lo que habría "roto" su matrimonio.