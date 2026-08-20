Wanda Nara compartió detalles de su tratamiento contra la leucemia: "Lo que no comparto con ustedes"

Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de referirse a una posibilidad que rápidamente despertó interés: compartir nuevamente un proyecto laboral con L-Gante. La conductora fue consultada sobre la chance de que el cantante forme parte de MasterChef Celebrity y dejó en claro que estaría encantada de volver a trabajar con él.

La pregunta surgió en medio de la expectativa por la nueva temporada del reality gastronómico, que tendrá a Wanda nuevamente al frente. Ante la posibilidad de que L-Gante se sume al programa como participante, la empresaria no dudó y respondió de manera contundente.

“Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría”, aseguró Wanda al ser consultada por un eventual reencuentro laboral con su expareja. Pero la conductora no se quedó solamente con su deseo. También hizo referencia a la preparación que estaría llevando adelante el artista para afrontar un eventual desafío dentro de la cocina. “Está practicando. Ya se metió en la cocina”, contó entre risas.