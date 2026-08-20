Wanda Nara compartió detalles de su tratamiento contra la leucemia: "Lo que no comparto con ustedes"
La empresaria suele mostrar en redes sus negocios y momentos con sus hijas, pero esta vez decidió compartir con sus seguidores cómo lleva adelante su lucha contra la leucemia.
Wanda Nara decidió compartir un aspecto de su vida que habitualmente mantiene en privado. A través de su Instagram, la empresaria publicó un video en el que se la puede ver durante una parte del tratamiento médico que realiza desde hace tres años, luego de haber recibido su diagnóstico de leucemia.
Junto a las imágenes, Wanda dejó un mensaje en el que explicó por qué eligió mostrar ese momento, aunque no suele hacerlo: "Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento, que mucho no comparto con ustedes".
El video permite observar a la conductora mientras atraviesa uno de los procedimientos médicos. En la grabación aparece con el brazo extendido y la palma de la mano hacia arriba, mientras una enfermera le realiza una extracción de sangre. Sobre la mesa también quedaron a la vista distintos elementos utilizados durante el estudio, entre ellos tubos de plástico, jeringas, cinta adhesiva y algodón.
La publicación llamó especialmente la atención de sus seguidores porque, si bien Wanda suele mantener una presencia muy activa en redes y compartir imágenes de sus negocios, viajes y momentos junto a sus hijas, pocas veces muestra esta parte de su vida personal.
Wanda Nara habló sobre la posibilidad de trabajar con L-Gante: qué dijo
Wanda Nara habló sobre la posibilidad de trabajar con L-Gante: qué dijo
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de referirse a una posibilidad que rápidamente despertó interés: compartir nuevamente un proyecto laboral con L-Gante. La conductora fue consultada sobre la chance de que el cantante forme parte de MasterChef Celebrity y dejó en claro que estaría encantada de volver a trabajar con él.
La pregunta surgió en medio de la expectativa por la nueva temporada del reality gastronómico, que tendrá a Wanda nuevamente al frente. Ante la posibilidad de que L-Gante se sume al programa como participante, la empresaria no dudó y respondió de manera contundente.
“Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría”, aseguró Wanda al ser consultada por un eventual reencuentro laboral con su expareja. Pero la conductora no se quedó solamente con su deseo. También hizo referencia a la preparación que estaría llevando adelante el artista para afrontar un eventual desafío dentro de la cocina. “Está practicando. Ya se metió en la cocina”, contó entre risas.
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