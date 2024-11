Wanda Nara dio su versión del fuerte cruce con la China Suárez: "Me acerqué a..."

wanda lgante icardi china suarez Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en un restaurante .

Ahora, Wanda atraviesa un nuevo presente emocional con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, con quien este jueves por la noche visitó el reconocido restaurante "Tequila" que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Muy transitado por las celebridades, el lugar contaba también con la presencia del delantero del Galatasaray de Turquía y de la China Suárez, quien conoce de cerca a L-Gante por la colaboración musical que hicieron juntos.

Por supuesto, Icardi y la China no estaban juntos, pero la coincidencia de los cuatro fue prácticamente para un guión de cine. Como era de esperarse, los medios no tardaron en acercarse hasta el sitio donde estos famosos estaban cenando, dado que las personas que allí se encontraban habían señalado un enfrentamiento verbal entre Wanda y la ex de Benjamín Vicuña, al punto que casi se van a las piñas. Pero ¿fue así realmente?

Bueno, es difícil asegurar el acontecer de las cosas en ese momento, pero Wanda Nara se encargó de dar su versión, donde desmintió rotundamente haber tenido un entredicho con la actriz: "Me acerqué a saludar, sí, buena onda", sostuvo, al ser asediada por la prensa.

Al ser consultada si la China o sus amigas le habían dicho algo, la empresaria manifestó: "¿Y a mí qué tienen para decirme? Nada. Hay muy buena onda, yo ya había hablado con ella por teléfono", detalló respecto del ida y vuelta con la tercera en discordia entre ella y su ahora exmarido.

wanda y lgante hablen de la china.mp4

En referencia a la versión que asegura que la actriz la increpó por filmarse, la mediática nuevamente lo negó y aclaró: "No la grabé, nos estaban grabando, le saqué el teléfono a una chica y Elián le borró el video". Finalmente, respondió sobre el diálogo con Mauro Icardi: "Me hablo todos los días por mis hijos, chau chicos", despidiéndose así a bordo de la camioneta de L-Gante.