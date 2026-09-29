A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity
El reality que conduce Wanda Nara por Telefe tiene este martes su segundo programa, luego de un estreno más que exitoso.
El éxito arrollador del estreno dejó la vara alta, pero la competencia culinaria no se detiene. Tras la imponente gala inaugural que este lunes presentó a los 24 famosos en competencia y a su renovado jurado, Telefe pone en pantalla este martes el segundo programa de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.
La cita para los fanáticos del reality gastronómico será a partir de las 22:15 horas, en el ya clásico horario central del canal y con la conducción de Wanda Nara.
Tras romper el hielo con las presentaciones oficiales y las primeras impresiones de los participantes, la emisión de esta noche promete elevar la exigencia de la cocina más famosa del país, comenzando a develar las primeras tensiones, estrategias y exigencias técnicas que marcarán el pulso de esta edición en el prime time de la televisión argentina.
Y el debut no pasó desapercibido ya que arrasó dejando picos de casi 15 puntos de rating y una amplia ventaja sobre su competidor directo, poniendo nuevamente a Telefe en lo más alto.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
El estreno se emitirá este martes a partir de las 22:15 por Telefe. En paralelo se podrá seguir por la plataforma MiTelefe, el servicio de straming HBO Max, y por las aplicaciones de streaming de Flow, Telecentro Play y DGO.
Las 24 figuras que se pusieron el delantal en MasterChef Celebrity
El primer programa comenzó con la presentación de los 24 famosos que forman parte de esta edición: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.
Para definir quiénes serían los primeros en cocinar, el programa presentó una mecánica inédita. Wanda Nara manejó un juego de luces compuesto por 24 estrellas suspendidas, que permitió seleccionar a los 12 participantes que debían afrontar el primer desafío.
Luego, los famosos retiraron de la bolsa roja de la conductora un delantal y un pin. La coincidencia de colores fue la que determinó las parejas que finalmente se enfrentaron al desafío culinario.
Las duplas quedaron conformadas por Elizabeth Vernaci y China Ansa; Edith Hermida y Paula Trápani; Luciana Geuna y Nazareno Casero; Morena Beltrán y Alejandro Lerner; Pablo Migliore y Mike Amigorena; y Luck Ra y Campi.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario