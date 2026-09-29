 A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity

Las 24 figuras que se pusieron el delantal en MasterChef Celebrity

El primer programa comenzó con la presentación de los 24 famosos que forman parte de esta edición: Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Para definir quiénes serían los primeros en cocinar, el programa presentó una mecánica inédita. Wanda Nara manejó un juego de luces compuesto por 24 estrellas suspendidas, que permitió seleccionar a los 12 participantes que debían afrontar el primer desafío.

Luego, los famosos retiraron de la bolsa roja de la conductora un delantal y un pin. La coincidencia de colores fue la que determinó las parejas que finalmente se enfrentaron al desafío culinario.

Las duplas quedaron conformadas por Elizabeth Vernaci y China Ansa; Edith Hermida y Paula Trápani; Luciana Geuna y Nazareno Casero; Morena Beltrán y Alejandro Lerner; Pablo Migliore y Mike Amigorena; y Luck Ra y Campi.