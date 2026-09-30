Wanda Nara expuso a Maxi López: contó qué guardó tras MasterChef Celebrity

La intempestiva confesión provocó asombro inmediato en el estudio, lo que llevó a la figura de Telefe a justificar los motivos por los que optó por guardar el secreto hasta este preciso momento: "Lo puedo contar porque ya terminó el programa". Ante semejante revelación sobre el manejo de la información en la edición anterior, el periodista deportivo y concursante del ciclo, Pablo Giralt, no dejó pasar la oportunidad de reprocharle irónicamente la falta de confidencialidad al dispararle sin filtro: "Ah, una tumba vos".