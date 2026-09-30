Wanda Nara expuso a Maxi López: contó qué guardó tras MasterChef Celebrity
Durante la última emisión del reality de cocina, la empresaria confesó que aún guarda algo de su ex esposo. Conocé todos los detalles.
Fiel a su estilo desenfadado y provocador, Wanda Nara volvió a adueñarse de la atención televisiva durante la última emisión de MasterChef Celebrity, el exitoso certamen gastronómico transmitido por Telefe. En la apertura del ciclo, la conductora sorprendió al jurado y a los participantes al destapar una divertida intimidad relacionada con su expareja, el exfutbolista Maxi López, quien había formado parte de la temporada previa de la competencia culinaria.
Sin rodeos, la empresaria sacó a la luz una complicidad secreta que mantenía con el exjugador mientras él se desempeñaba en las cocinas del reality. Con total soltura, la animadora expuso la actitud de su excompañero al recordar el gesto que tenía con ella tras bambalinas: "El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí".
La intempestiva confesión provocó asombro inmediato en el estudio, lo que llevó a la figura de Telefe a justificar los motivos por los que optó por guardar el secreto hasta este preciso momento: "Lo puedo contar porque ya terminó el programa". Ante semejante revelación sobre el manejo de la información en la edición anterior, el periodista deportivo y concursante del ciclo, Pablo Giralt, no dejó pasar la oportunidad de reprocharle irónicamente la falta de confidencialidad al dispararle sin filtro: "Ah, una tumba vos".
Rápida de reflejos y entre risas, la conductora se defendió asegurando que fue sumamente respetuosa del formato televisivo mientras su exesposo continuaba en carrera, enfatizando la ética de su postura durante la emisión pasada: "No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora"
Aprovechando el ambiente de distensión en el piso, la empresaria dio un paso más e involucró de lleno a otro de los integrantes del certamen, lanzándole una picante sugerencia para ver si lograba ganarse su simpatía en el día a día del programa: "Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots"
De esta manera, mezclando humor y complicidad mediática, Wanda convirtió una simple anécdota del pasado en uno de los momentos más entretenidos de la gala, abriéndole la puerta al influencer Grego Rossello para tomar la posta y convertirse en su nuevo confidente dentro de la competencia.
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