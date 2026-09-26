Wanda Nara dio detalles del cambio físico al que se sometió para su debut en el cine

Una de las consultas estuvo relacionada con la experiencia de trabajar en una producción cinematográfica. Wanda aprovechó la pregunta para revelar que debió realizar una importante modificación física para ponerse en la piel de Lucía, el personaje que interpreta. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, explicó, dejando en claro que el cambio fue parte del proceso que llevó adelante antes de ponerse frente a las cámaras.