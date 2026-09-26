Wanda Nara dio detalles del cambio físico al que se sometió para su debut en el cine
La empresaria se prepara para su debut cinematográfico y sorprendió al revelar un detalle de la transformación que realizó para interpretar a su personaje.
Wanda Nara atraviesa una nueva etapa en su carrera y se prepara para llegar por primera vez a la pantalla grande como protagonista. En las últimas horas, la empresaria respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y contó un detalle hasta ahora desconocido de su preparación para ¿Querés ser mi hijo?, la película en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi.
Una de las consultas estuvo relacionada con la experiencia de trabajar en una producción cinematográfica. Wanda aprovechó la pregunta para revelar que debió realizar una importante modificación física para ponerse en la piel de Lucía, el personaje que interpreta. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, explicó, dejando en claro que el cambio fue parte del proceso que llevó adelante antes de ponerse frente a las cámaras.
La empresaria también destacó el vínculo que generó con las personas que participaron del proyecto y aseguró que esa fue una de las cuestiones que más disfrutó durante la experiencia. “Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, expresó al referirse al equipo con el que compartió el rodaje.
La revelación generó curiosidad entre sus seguidores, que quisieron conocer más detalles sobre el personaje y las razones detrás de la transformación. Ante una pregunta específica sobre por qué necesitó subir de peso para interpretar a Lucía, Wanda decidió no adelantar información relacionada con la trama y respondió de manera breve: “Tenés que verla”.
El largometraje marcará el debut de Wanda Nara en el cine después de sus diferentes experiencias en televisión y otros proyectos vinculados al entretenimiento. En esta oportunidad, asumió el desafío de interpretar un personaje y compartir la pantalla con Bernasconi, en una producción que mantiene parte de sus detalles bajo reserva.
Mientras espera el estreno, Wanda ya comenzó a mostrar algunos aspectos del trabajo que realizó para llegar preparada al rodaje. El aumento de diez kilos fue uno de los cambios que decidió contar públicamente, aunque todavía resta conocer cómo se relaciona esa transformación con la historia y con el personaje de Lucía.
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