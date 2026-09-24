Wanda Nara estrena "¿Querés ser mi hijo?", su nueva película: los detalles

La producción es la adaptación local del largometraje mexicano originalmente realizado por Elefantec Global y Fox Entertainment, propuesta que logró un contundente éxito de audiencia. Esta nueva versión argentina cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.

El proyecto cinematográfico fue desarrollado a partir de la idea original de Ihtzi Hurtado, con una adaptación de guion realizada por Sofía Szelske a la par del propio Guerschuny. Con una duración de 95 minutos y filmada en formato DCP 4K, la cinta busca interpelar al espectador sobre los condicionamientos sociales del amor.