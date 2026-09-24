Wanda Nara estrena "¿Querés ser mi hijo?", su nueva película: los detalles
Con Hernán Guerschuny como director y Agustín Bernasconi como co protagonista, la empresaria debuta en el cine. Los detalles del film que ya tiene fecha de estreno.
El ámbito cinematográfico nacional se prepara para un importante acontecimiento con el desembarco de Wanda Nara en la pantalla grande. La empresaria encabeza el elenco de "¿Querés ser mi hijo?", una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que marca su esperado debut actoral y que cuenta con las actuaciones coprotagónicas de Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López.
La historia plantea un vínculo de amor prohibido que rompe con los mandatos sociales y cuestiona las barreras del deseo ante las marcadas brechas generacionales.
La trama sigue los pasos de Lucía, una mujer de 42 años que, tras sufrir la infidelidad de su pareja de 15 años, se encuentra desempleada y con el corazón roto. Al regresar a su antiguo departamento de soltera para rearmar su vida, se topa con Javier, un vecino de 22 años conocido por su perfil mujeriego y por organizar celebraciones ruidosas que no la dejan conciliar el sueño.
El conflicto principal se desencadena cuando la protagonista postula a un puesto laboral clave y asegura falsamente tener un hijo de 22 años para cumplir con el perfil familiar requerido. Sin embargo, para concretar su incorporación debe asistir a un evento corporativo de integración junto a los directivos de la compañía y sus allegados.
Ante la urgencia de la situación, Lucía le plantea un trato a su joven vecino: le propone hacerse pasar por su primogénito a cambio de otorgarle libertad absoluta para realizar reuniones festivas en el edificio. No obstante, en el transcurso de la jornada compartida florece una atracción romántica inesperada que desafía los 20 años de diferencia de edad entre ambos, obligándolos a redefinir sus prioridades personales.
La producción es la adaptación local del largometraje mexicano originalmente realizado por Elefantec Global y Fox Entertainment, propuesta que logró un contundente éxito de audiencia. Esta nueva versión argentina cuenta con el respaldo de Amazon MGM Studios, IP4, Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez y Telefe Studios.
El proyecto cinematográfico fue desarrollado a partir de la idea original de Ihtzi Hurtado, con una adaptación de guion realizada por Sofía Szelske a la par del propio Guerschuny. Con una duración de 95 minutos y filmada en formato DCP 4K, la cinta busca interpelar al espectador sobre los condicionamientos sociales del amor.
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