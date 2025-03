Wanda Nara dio detalles del escándalo con Mauro Icardi junto a sus hijas: qué dijo

Las nenas subieron con sus perros pero nunca bajaron, por lo que Icardi subió. Ahí comenzó el conflicto.

En estos nuevos audios se escucha la discusión que tuvieron cuando él estaba abajo esperando a sus hijas. Ahí, ella le dice: "¿Podés subir a buscar las nenas?". Y el futbolista responde: "No, no puedo subir, que bajen las nenas como las dejé antes de que suban a dejar los perros".

"La hice subir a dejar los perros, nada más, si dejaban los perros y bajaban, no había problema, en vez de secuestrarlas como hiciste", sigue Icardi, molesto. "¿Podés subir vos que está tu hija llorando?", reitera el pedido Wanda.

wanda nara hijas

En diálogo con Guido Zaffora, panelista de DDM (América TV), Wanda aclaró por qué ella le pidió a su ex que suba a la casa, algo que había sido interpretado por algunos periodistas como una "emboscada" que le hizo la mediática.

"Esto lo que dice Wanda, es palabra de ella...", aclaró primero Zaffora. Y luego leyó al aire el mensaje que le envió la mediática: "A las nenas les dijo que iba a matar a las perritas, y mis hijas con esa angustia. (Francesca e Isabella) No querían bajar. Y le pedí a Mauro que suba a calmarlas".

Wanada agregó que no podía caminar del dolor. Nunca me avisó que venía con las nenas", dijo Wanda, haciendo referencia a la intervención quirúrgica que se realizó ese mismo día. "¿De qué emboscada me hablan si él nunca me avisó que venía?", sumó.

Luego, destacó la importancia de las mascotas para sus hijas. "Las perritas son de gran contención para ellas, que por decisión del juez se iban 15 días. Los especialistas que escucharon a Mauro y a las nenas aconsejaban que vayan con asistente terapéutico sin dormir en la casa del padre, pero el juez les dijo que vayan igual 15 días.Pensé que lo mejor era que sus perritas vayan con ellas para que se sientan contenidas".

Además, aseguró que Icardi debe seis meses de alimentos. "¿Eso no es violento?", preguntó y aclaró que no recibe ningún dinero de parte de su ex pareja.