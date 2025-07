Wanda Nara festejó una nueva victoria judicial sobre Mauro Icardi: "Una más"

Aunque, sorpresivamente, la publicación fue eliminada minutos, la captura del mensaje en el que no solo confirmó que sus hijas permanecerán a su lado, sino que también reveló que el divorcio con Icardi no avanzará este año, comenzó a circular.

"La Justicia italiana cerró el pedido de restitución realizado también ahí diciendo que no es competente con las propias nenas italianas. Pide que se siga judicializando en Argentina, ya que considera que deben vivir y estar donde la mamá viva", escribió Wanda, en el inicio de un extenso mensaje.

Luego, añadió que la ley italiana "le dio (a Icardi) un plazo urgente para presentar sus contratos y documentos del reditti (ingresos)", y que, en caso de no hacerlo, se tomarán "como válidos" los datos que ella misma presentó ante la Justicia.

Más adelante, Nara también se refirió a su situación conyugal con el delantero del Galatasaray. "En cuanto al divorcio aún no se inició. Se está tratando ahora la separación. Eso me da igual", expresó con evidente desinterés.

Sin embargo, no se quedó allí y apuntó contra su ex: "El que lo presentó sabía que tardaría un montón y lo hizo a propósito para que tarde", y fue tajante al anticipar: "Este año no hay divorcio". En esa misma línea, disparó: "Una locura del que lo presentó y retrasa a propósito sin presentar nada. Lo ven como positivo la otra parte, no entiendo por qué quiere seguir casado".

Finalmente, concluyó con una frase que no dejó lugar a dudas sobre sus prioridades y, de paso, envió un mensaje con doble destinatario: "A mí lo único que me importan son mis hijas, todo lo demás me da igual. Por eso siento que gané en Italia. Si festejan que seguirá un año más casado mínimo, me parece un fracaso. Pero bue...", cerró, en una clara alusión —dicen— a la China Suárez, sugiriendo que, si pretende casarse con Icardi, deberá esperar al menos hasta 2026.