Wanda Nara filtró chats con Mauro Icardi que lo complican judicialmente: qué dicen

En el primer chat, se pueden leer mensajes de Francesca que intenta comunicarse con su padre desde el celular de Wanda sin recibir respuesta: "Pa, soy Fran ¿me respondes?". Eso sucedió un miércoles. Al día siguiente, jueves, la empresaria le escribe por la mañana para preguntarle: "Buen día, te estamos llamando ¿no te entran las llamadas ni mensajes?". A la tarde del mismo día escribió la otra hija de ambos: "Pa, soy Isi ¿a dónde te llamamos?". El sábado insiste Francesca: "Pa soy Fran estamos con Isis llamándote".

"Buen día. Hoy están todos los nenes en casa si querés venir a verlos a almorzar o estar con ellos, yo me voy y los dejo. Hace mucho no ves a los varones. Se van de viaje después todos con el cole", se puede leer en otro mensaje que Wanda le mandó a Icardi ante su indiferencia. Nuevamente, para este, no recibió respuesta, por lo que agregó: "Isi me está diciendo que quiere verte. A la tarde viajo a la costa por tres días, si querés verla te la puedo llevar. Sino viene conmigo porque está sensible".

chats wanda nara icardi

Por su parte, en otro texto ya más conciliador, Wanda reflexionó sobre la situación que viven ambos, pero buscando el bienestar de los menores: "Las únicas personas que ganan si nosotros seguimos esta guerra son los abogados. Pensá por un segundo en el bienestar de nuestros hijos. También nos perjudica a vos y a mí. Lleguemos a un acuerdo como dos personas lógicas". En ese sentido, continuó: "Yo quiero que veas a los nenes, te vengo escribiendo hace muchos días y no veo interés de tu parte. No puede ser difícil para nosotros arreglar las cosas. Si están conmigo y una noche quiere estar con vos, ¿Cuál es el problema? Y si pasa al revés igual, nos llamamos y lo arreglamos"

Aún así, sin obtener respuesta, Wanda Nara no se rindió y le preguntó a Mauro Icardi por el festejo de su cumpleaños. "Pasado mañana es tu cumpleaños, ¿vas a hacer algo? ¿querés que te lleve a los nenes? Avísame. Las nenas están 15 días seguidos y no se quieren quedar, se les hace muy largo", detalla en un mensaje. Finalmente, la empresaria le propone otro acuerdo como padres: "Organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes".