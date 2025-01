Wanda Nara filtró conversaciones relacionadas con la casa que Mauro Icardi comparte con la China Suarez

Desde la confirmación de su separación, los acercamientos del deportista con La China Suárez, la tercera en discordia desde tiempos lejanos, se hicieron cada vez más evidentes en las redes sociales. En los últimos días, las coincidencias y las pistas que dieron de que se encontraban juntos fueron creciendo, dejando claro que están pasando el tiempo con sus hijos en la propiedad que Icardi compró en Nordelta. “La casa que compró Mauro era la misma casa que yo había visitado. Ahora me contaron que él la compró y firmó el contrato con ella al lado, es una morbosidad tremenda”, expresó Nara.

Casa Mauro.jpg

A su vez, la empresaria compartió sus intenciones respecto a la propiedad: “En esa casa, nosotros hablábamos de que cuando Mauro se retirara, íbamos a vivir allí juntos. Es muy fuerte ver cómo él ahora la tiene, cuando yo sé que esa casa ni siquiera le gustaba en un principio”.

Harta de los rumores, y de ser juzgada, Wanda decidió exponer su versión a través de sus redes sociales, publicando una serie de videos y chats que demuestran que ella ya tenía su corazón en esa propiedad. En uno de los videos, se la ve en una de las habitaciones, que tiene un gran balcón con vista a la laguna y a la piscina, tal como lo había documentado en su visita. Ahi mismo se puede observar que el balcón lateral tiene una reja muy particular y la misma vista a la laguna que Mauro mostró en sus propias fotos.

En el mismo video, se aprecia, a lo lejos, la piscina de gran tamaño rodeada por un amplio jardín, un entorno que coincide con las imágenes que Icardi había subido días atrás. La única diferencia es que ahora la piscina tiene un inflable para que jueguen las pequeñas.

Casa Mauro 1.jpg

En otro video más breve, la novia de L-Gante muestra el exterior de la casa, con un deck que da hacia la laguna y muebles de exterior, mientras la encargada de la propiedad le cuenta los detalles de la vivienda. Además, compartió las capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con él en ese momento.

Se trata de una serie de mensajes enviados el 30 de marzo de 2023, que Nara reenvió a Icardi. “Wandita, ¿cómo andas? ¿Te acordás de la casa que te mandé en la isla?”, comenzaba el mensaje, acompañado de un link con todos los detalles de la propiedad. “Es para vos”, añadió. La respuesta del delantero fue rápida: “¡Qué bueno! ¡Comprátela! Si tanto te gusta, comprátela”.

Chat Mauro 2.jpg

A lo que Wanda, contestó: "Ok”. Poco después, subió una segunda captura de pantalla, esta vez de una conversación entre Icardi y un tercero. “Ya se la devolveré cada una de las cosas donde más le duela. Que se siga creyendo viva, que me ningunea, me boludea, me ignora… Ya tendré mi momento”, decía el mensaje, que podría interpretarse como una amenaza. La respuesta de la otra persona fue: “Ojalá las cosas terminen bien”.

Chat Mauro 1.jpg

A lo que Mauro dejó en claro que no veía ninguna posibilidad de reconciliación: “No hay chances. Van a terminar para el orto y no voy a tener piedad de nada”. Después de una hora de haber subido esta serie de contenidos, Wanda decidió borrarlos de sus redes sociales, modalidad que viene adoptando última